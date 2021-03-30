稱多調查需身分證碼 律師：日後或難查詳情

雖然在新安排下，「指明人士」可透過申請取得資料，但只限於資料當事人、獲資料當事人授權者、公司成員、清盤人、破產案受託人、公職人員或公共機構等，涉及其他業務者則可能要循其他方法核實資料，例如去信相關公司要求確認董事身分。梁永鏗表示，委託的客人或希望秘密調查，而受查公司董事亦未必願提供身分證號碼；他又稱商業上尚可嘗試要求對方提供資料，但打官司時處於敵對關係，將更難要求對方提供資料，單靠公司登記冊上有限資料，難查證對方是否失實。

會計界：或需另花工序 效率降

會計業界亦經常要以查冊資料審計、法證、查核關聯交易等，會計師公會會長鄭中正表示，公會需時商討對新安排的立場，但他想像到若落實新安排，「以往查冊獲取的資料，將來可能要花很多其他工序去獲取」，降低工作效率。

銀行公會2013年曾稱公開相關資料有助監察洗黑錢及加強董事責任感。銀行公會昨回應本報查詢稱，當年諮詢期間已充分表達意見，尊重政府就重寫《公司條例》作出的決定，現階段無補充。