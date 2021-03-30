扮女網友索裸照再威嚇 男子猥褻男童被捕

被捕25歲男子姓鄺，涉嫌向16歲以下兒童作出猥褻行為，由探員帶署扣查。行動中檢獲兩部手提電話、電腦、鞋及背包等證物。警方及後在男子手機發現逾100張照片及約200段短片，相信大部分為網上下載，亦有涉事男童的照片及短片。

警檢手機 內藏涉事男童及照片短片

男童去年12月於社交媒體認識一名男子，對方聲稱可介紹女網友予男童認識。男子一人分飾兩角，化身「女網友」與男童私聊，並要求男童發送不雅照片。「女網友」上月21日相約男童會面，並帶往黃大仙一公屋單位，以公開裸照威嚇，要求男童脫去衣服，及為男童手淫，男童疑因受驚沒有即時反抗，及後自行離開單位。

沙田警區刑事調查隊主管鍾美褀督察表示，男童向家人透露事件後，周六報警。警方翻查案發地點附近閉路電視片段及深入調查，探員昨早約7時在事發屋邨拘捕涉案男子，呼籲市民如有資料提供，請致電3661 2550與沙田警區刑事調查隊第5隊聯絡。