梁國雄申保釋被拒 岑子杰、毛孟靜押後訊

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，11人獲准保釋，36人還押，其中岑子杰、梁國雄和毛孟靜昨向高等法院提出保釋申請。法庭最終基於沒充足理由相信梁國雄不會繼續實施危害國家安全的行為，拒絕其保釋申請。岑子杰和毛孟靜的申請則押後至下月再訊。
案件繼續由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理，梁國雄、岑子杰和毛孟靜均由資深大律師潘熙代表。律政司則由副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪代表。
申請方批律政司沒給足夠準備時間
申請方表示，需更多時間向岑子杰和毛孟靜索取指示，要求法庭押後再訊，其間一度批評律政司沒給予申請方足夠的準備時間，楊反駁。杜官最終決定將岑和毛的案件押後至下月12和14日再訊，籲二人「冷靜下來，孩子（settle down, children）」。
至於梁國雄保釋申請，杜官聽畢雙方陳辭後認為沒理由相信梁不會繼續實施危害國安行為，拒絕其保釋申請。梁知悉裁決時神情平靜，離開犯人欄時說「撐住，釋放所有政治犯」。
梁國雄妻子陳寶瑩、社民連陳皓桓和黃浩銘昨到庭聲援梁國雄。陳於開庭前稱本案所有被告均無罪，「因思想無罪、言論無罪、參與選舉無罪」，假如法官用「普通人思維」考慮問題，被告獲准保釋的機會很大，惟不知道本港司法制度是否仍然如此。
【案件編號：HCCP134-136/21】