梁國雄申保釋被拒 岑子杰、毛孟靜押後訊

案件繼續由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理，梁國雄、岑子杰和毛孟靜均由資深大律師潘熙代表。律政司則由副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪代表。

申請方批律政司沒給足夠準備時間

申請方表示，需更多時間向岑子杰和毛孟靜索取指示，要求法庭押後再訊，其間一度批評律政司沒給予申請方足夠的準備時間，楊反駁。杜官最終決定將岑和毛的案件押後至下月12和14日再訊，籲二人「冷靜下來，孩子（settle down, children）」。

至於梁國雄保釋申請，杜官聽畢雙方陳辭後認為沒理由相信梁不會繼續實施危害國安行為，拒絕其保釋申請。梁知悉裁決時神情平靜，離開犯人欄時說「撐住，釋放所有政治犯」。

梁國雄妻子陳寶瑩、社民連陳皓桓和黃浩銘昨到庭聲援梁國雄。陳於開庭前稱本案所有被告均無罪，「因思想無罪、言論無罪、參與選舉無罪」，假如法官用「普通人思維」考慮問題，被告獲准保釋的機會很大，惟不知道本港司法制度是否仍然如此。

【案件編號：HCCP134-136/21】

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