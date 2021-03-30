劉國勳倡M+「註銷」違法展品 唐英年稱依法處理 國安公署無聯絡

希克：當代藝術要求人持開放態度

「眾新聞」昨引述捐出艾未未作品的收藏家希克（Uli Sigg）給西九的聲明，稱本港部分社會人士與藝術界對「當代藝術」有不同理解，他稱有別於傳統藝術展示理想世界，當代藝術可能批判現實，甚至觸碰到痛處；當代藝術要求人持開放態度，否則就是不懂欣賞。希克在聲明表示，他想建立的收藏不是按個人喜好，而是嘗試完整反映中國當代藝術和實驗藝術家，隨時間及跨媒體的藝術作品。

唐稱M+開幕展品未定

立法會監察西九文化區計劃推行情况聯合小組委員會昨參觀西九文化區，同行的唐英年其後見記者，回應近日M+博物館的館藏風波，對於被指「跪低」而抽起艾未未的創作相片，唐重申從來無計劃開館時展出有關相片。他形容策展不是「雜貨攤」，每個策展都有主題，不會展出全部館藏，他稱開幕時有哪些展品，目前未有最後決定。

至於日後會否有機會展出艾未未有關作品，唐強調策展原則是在守法、專業下，保護多元社會聲音及藝術表達自由。唐表示，所有M+藏品可在網上參閱，相信國安公署也可看到，如有違法，一定會主動與他聯絡。

藝術家稱如納粹燒猶太人作品

小組委員會主席、民建聯劉國勳參觀後稱已向西九董事局表達，除不應展出違反國安法的作品，應要研究如何處理有關作品，例如「註銷」作品，至於如何「註銷」，劉稱交由西九決定，但冀西九建立相關機制處理。

獲M+博物館購入其作品的藝術家黃國才表示，藝術界並無「註銷」一詞，「好似將一件藝術品定性為一件危險品，像毒品一樣」。他稱近期針對藝術家及藝術品的攻擊，甚至追溯至9年前M+與希克的交易，「證明國安法可回到過去攻擊任何東西」，認為事件對社會是嚴重警號，更令他聯想起納粹政權下，猶太人的藝術品、書籍被燒毁的情形。