黃學禮阻差罪脫 官：不排除停步剛巧阻警

黃學禮（27歲）被控於2019年8月7日在深水埗長沙灣政府合署外，故意阻撓正當執行職務的警員A。被告得悉結果時表現平靜，庭上旁聽者則拍掌約10秒，散庭後與親友相擁。

稱黃逃跑沒回頭看 不知警跑線

根據裁決，警員A供稱，正「全神貫注」追捕一名曾用彈珠襲擊警方的「彈珠人」時，被告在右前方約5至6米推走「彈珠人」並叫他「走呀！」，隨後被告收步並用身體阻礙A的去路，令他沒法繼續追捕「彈珠人」；另有兩名同場的警員分別稱被告有「撐起手㬹」及「食咗A的跑線」。

不過裁判官劉淑嫻表示，翻看事發片段未能找到各警員所指「彈珠人」的身影，而且事發時警方正驅散示威者，即使A的確在追捕片中未見的「彈珠人」，但「彈珠人」不會知道自己正被追捕，只知後方有警員驅散而逃跑；而被告亦然，不會知「彈珠人」被追捕，難以證明他有意圖阻礙警方拘捕行動，何况被告從沒回頭看，不會知道A在後方的跑線，有可能只是停步時剛巧阻到涉案警員，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定罪名不成立。

【案件編號：WKCC 1339/20】

（反修例風暴）