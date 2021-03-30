港聞

港聞二

黃學禮阻差罪脫 官：不排除停步剛巧阻警

【明報專訊】前年8月6日晚示威者包圍深水埗警署，現任沙田區議會副主席黃學禮被指用身體阻擋警員追捕一名曾以彈珠攻擊警員的示威者，被控阻差辦公罪，案件昨裁決。裁判官稱，黃學禮逃跑時從沒回頭看，不會知道後方警員的跑線，有可能只是停步時剛巧阻到涉案警員，裁定罪名不成立。

黃學禮（27歲）被控於2019年8月7日在深水埗長沙灣政府合署外，故意阻撓正當執行職務的警員A。被告得悉結果時表現平靜，庭上旁聽者則拍掌約10秒，散庭後與親友相擁。

稱黃逃跑沒回頭看 不知警跑線

根據裁決，警員A供稱，正「全神貫注」追捕一名曾用彈珠襲擊警方的「彈珠人」時，被告在右前方約5至6米推走「彈珠人」並叫他「走呀！」，隨後被告收步並用身體阻礙A的去路，令他沒法繼續追捕「彈珠人」；另有兩名同場的警員分別稱被告有「撐起手㬹」及「食咗A的跑線」。

不過裁判官劉淑嫻表示，翻看事發片段未能找到各警員所指「彈珠人」的身影，而且事發時警方正驅散示威者，即使A的確在追捕片中未見的「彈珠人」，但「彈珠人」不會知道自己正被追捕，只知後方有警員驅散而逃跑；而被告亦然，不會知「彈珠人」被追捕，難以證明他有意圖阻礙警方拘捕行動，何况被告從沒回頭看，不會知道A在後方的跑線，有可能只是停步時剛巧阻到涉案警員，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定罪名不成立。

【案件編號：WKCC 1339/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 黃學禮 沙田區議會 阻差辦公 深水埗警署 反修例運動

上 / 下一篇新聞

泳池周四重開 放寬中風險地區檢疫 打疫苗酒店隔離減至14日 醫生憂變種病毒入社區
泳池周四重開 放寬中風險地區檢疫 打疫苗酒店隔離減至14日 醫生憂變種病毒入社區
酒吧繼續關 業界不排除絕食抗議
酒吧繼續關 業界不排除絕食抗議
政府4月安排班機接返港 滯英港人斥時機過
政府4月安排班機接返港 滯英港人斥時機過
政府稱加強健身室執法 負責部門未明
政府稱加強健身室執法 負責部門未明
1.5億元聘旅業支援接種中心 5‧1開始料供2000職
1.5億元聘旅業支援接種中心 5‧1開始料供2000職
再一人打科興後死亡 一疑中風
再一人打科興後死亡 一疑中風
教波、補習、上堂 浸大生確診近50人檢疫
教波、補習、上堂 浸大生確診近50人檢疫
談大學學生會斷莊 鏗鏘集被抽起 港台指節目不持平 工會：早交製作綱要 機制不透明
談大學學生會斷莊 鏗鏘集被抽起 港台指節目不持平 工會：早交製作綱要 機制不透明
港台節目稱台灣與別國「斷交」 通訊局：意指屬主權國 違守則
港台節目稱台灣與別國「斷交」 通訊局：意指屬主權國 違守則
指獨立評協收美組織資助 三聯作家誹謗罪成賠25萬
指獨立評協收美組織資助 三聯作家誹謗罪成賠25萬
國安教育日 多區賣廣告宣傳
國安教育日 多區賣廣告宣傳
劉國勳倡M+「註銷」違法展品 唐英年稱依法處理 國安公署無聯絡
劉國勳倡M+「註銷」違法展品 唐英年稱依法處理 國安公署無聯絡
梁國雄申保釋被拒 岑子杰、毛孟靜押後訊
梁國雄申保釋被拒 岑子杰、毛孟靜押後訊
扮女網友索裸照再威嚇 男子猥褻男童被捕
扮女網友索裸照再威嚇 男子猥褻男童被捕
中年漢遭禁錮洗劫 負傷上小巴昏迷
中年漢遭禁錮洗劫 負傷上小巴昏迷
公司查冊重提收緊 董事地址不披露 先訂後審5月交立會 記協批打擊新聞自由促擱置
公司查冊重提收緊 董事地址不披露 先訂後審5月交立會 記協批打擊新聞自由促擱置
稱多調查需身分證碼 律師：日後或難查詳情
稱多調查需身分證碼 律師：日後或難查詳情
警整合「財富調查科」 增設60職位
警整合「財富調查科」 增設60職位
申訴報告：屋署駁錯渠跟進慢 有個案需時11年
申訴報告：屋署駁錯渠跟進慢 有個案需時11年
無人機山坡播種 加快瀉山泥植被復原
無人機山坡播種 加快瀉山泥植被復原
華懋伙科技園 提供場地助初企實測
華懋伙科技園 提供場地助初企實測
辯方醫生證人：繼母抑鬱復發 虐殺案 稱被告辱罵女童因愛惜下失望失控
辯方醫生證人：繼母抑鬱復發 虐殺案 稱被告辱罵女童因愛惜下失望失控
「可樂」貓被盜案 被告稱以為流浪貓
「可樂」貓被盜案 被告稱以為流浪貓
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】摘兩冠 明報奪最佳新聞10獎
【Emily】摘兩冠 明報奪最佳新聞10獎
【Emily】少訊搞STEM比賽 500獎共28萬獎金
【Emily】少訊搞STEM比賽 500獎共28萬獎金
【Emily】袁嘉蔚想巴斯光年陪 fb管理員徵畫
【Emily】袁嘉蔚想巴斯光年陪 fb管理員徵畫