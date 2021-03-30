港聞

港聞二

指獨立評協收美組織資助 三聯作家誹謗罪成賠25萬

【明報專訊】由多名資深傳媒人組成的「獨立評論人協會」（下稱評協），指作家余非（圖）在《「佔中」透視》一書中誹謗協會與美國國家民主基金會（NED）有關，令公眾誤會協會受「外國勢力」影響。評協早前入稟高等法院指作家及出版商三聯書局誹謗，要求法庭向被告頒布禁制令，並索償100萬元。法庭昨頒下判辭裁定評協勝訴，下令兩名被告須賠償25萬元，且不得再發布涉案的誹謗言論

評協：還公道 三聯：研判辭

原告為獨立評論人協會有限公司，被告為三聯書店有限公司及作家關秀琼（筆名余非）。另兩名被告亦須支付訟費。獨立評論人協會發稿歡迎裁決，認為還評協一個公道，保持清譽，又重申評協無收取外國金錢，不受外國組織支配。三聯書店發表聲明稱對裁決遺憾，會仔細研究判辭，並諮詢法律意見。關秀琼在截稿前未有回應。

原告一方指出，余非在《「佔中」透視》第57、111及112頁中，稱原告受NED資助，選擇性報道，而NED屬美國中情局「分店」，自1995年資助本港反對派組織。原告認為，內容使讀者認為原告受外部勢力影響而發表評論，非真正獨立。被告一方則反駁，兩部分的文字並無關聯。

高院判辭指出，書本分成五部分及只有169頁，雖沒明確指出受NED資助及選擇性報道的關係，但明理的讀者理應能推論出兩者關係。

「可靠來源」盤問下認不知出處

判辭又指出，被告稱從4個可靠資料來源得以查證，其中包括一張懷疑從「港人講地」下載的呂秉權照片，該照片的說明寫上他屬由美國NED資助的評協成員，但被告在盤問下承認不清楚誰撰寫文字；而另外3個來源，法官認為均未能從中得出結論，裁定被告未能採取合理步驟查證涉案字眼。

另外被告稱言論不涉誹謗故毋須查證，惟在盤問下稱是缺乏資源及時間，故不接納被告以「公眾利益」作為抗辯。

另法官不接納「受約制特權」的抗辯，稱被告不能僅出於對事件的好奇和熱心而構成辯解，須確實牽涉個人利益。

【案件編號：HCA1385/15】

相關字詞﹕高等法院 余非 佔中 誹謗 三聯書店 獨立評論人協會

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