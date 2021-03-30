港台節目稱台灣與別國「斷交」 通訊局：意指屬主權國 違守則

港台發言人稱港台接受通訊局裁決，會繼續嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》相關條文；又稱港台發現錯誤時已第一時間更正及道歉。

去年3月28日，港台電視31台及31A台播出《台灣故事III》以「斷交之後」為題的節目，講述布基納法索的學生在台灣留學的校園生活；節目旁白以「兩國的邦交」和受訪者使用「兩國邦交」和「斷交」等形容布基納法索與台灣的關係。翻查報道，去年4月《文匯報》曾指控港台有關節目滲入「台獨」內容，涉違反「一個中國」原則。

通訊局稱接到兩宗有關該節目投訴，認為將台灣描繪為「國家」並不準確，以及該節目有欠持平、煽動仇恨中國和侮辱國家主權。該局調查後指出，「兩國邦交」和「斷交」兩詞意指台灣是主權國，可與別國建立正式外交關係，有關用語不準確，並明顯違反《電視節目守則》第9章第1A段規定，即要求紀錄片的真實資料須準確無誤；但有關節目欠持平、煽動仇恨中國和侮辱國家主權的指控，條文則不適用，以及沒證據。

通訊局裁定用語不準確的投訴成立並發出勸喻，敦促港台嚴守《守則》相關條文。該局昨並公布，就另一宗涉合家欣賞時間內宣傳酒精產品裁定投訴成立，向奇妙電視發出勸喻，敦促其嚴格遵守《電視廣告守則》相關條文。