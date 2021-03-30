談大學學生會斷莊 鏗鏘集被抽起 港台指節目不持平 工會：早交製作綱要 機制不透明

港台昨晚發稿，提及由廣播處長及港台高層管理人員組成的編輯委員會，3月初成立以來共抽起3個節目，當中包括原定昨晚播映的《鏗鏘集》，最主要原因是節目「未能做到持平、不偏不倚及真確準繩，未能符合《約章》及《守則》的要求」。

訪中大理大 記錄參選到當選過程

被抽起的《鏗鏘集》原定昨晚8時播出，名為「青春的一場修煉」。根據港台節目簡介，該集探討反修例運動後今年8間資助大學學生會中只有理大有內閣當選，其他大學則「斷莊」；製作人員訪問早前辭職的中大學生會內閣「朔夜」及當選的理大學生會新內閣，記錄他們由參選到當選的過程。

惟至昨中午，節目簡介已不能在港台網頁看到。至昨傍晚，《鏗鏘集》同一時段換上另一節目，為2015年已播放的《沒有牆的世界》第9集「一千光年外的自由」，主角之一是前日胃癌病逝的廖啟智。

節目有訪劉國勳容海恩 容：抽起非最好方法

該集《鏗鏘集》亦訪問中大校董劉國勳和立法會議員容海恩。容海恩稱作為嘉賓花了心機及時間受訪，認為抽起節目並非最好處理方法，希望廣播處長與製作團隊有良好溝通，毋須到最後一刻才抽起節目。

工會：清談節目《五夜講場》亦煞停審批

廣播處長李百全3月初上任以來，已有多個節目抽起（見表），但港台昨稱編輯委員會成立以來只抽起3個節目，除原定昨晚播映的《鏗鏘集》，另兩節目為《香港故事︰疫行者》及《議事論事》。港台節目製作人員工會表示，港台未回應因選角而被抽起或要重新剪接的戲劇節目，涉及藝人鄭敬基、譚小環及黃秋生等，批評港台封殺某政治立場的演員，又稱以學術討論自主、並不「惹火」的清談節目《五夜講場》也煞停，直至管理層審批通過。工會稱「拆毁比建立容易，名譽如是，信任如是」，籲管方珍惜港台。

另外，港台顧問委員會昨開會後發新聞稿稱，會上向港台查詢近日有節目如《香港故事：疫行者》、《議事論事》和《鏗鏘集》抽起的原因，建議港台將節目抽起的理據向公眾清楚解釋和說明。