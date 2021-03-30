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教波、補習、上堂 浸大生確診近50人檢疫

【明報專訊】本港昨增8宗新冠病毒確診，包括7宗輸入及1宗源頭不明的本地個案，本地零確診兩日「斷纜」。前日初步確診的浸大社會科學院22歲男生昨確診，感染源頭未明，他所住的柴灣富景花園同坐向單位另曾現確診，不排除喉管傳播病毒。此外，政府昨晚公布上環居賢坊、儒林臺、太平山街、磅巷、荷李活道，以及差館上街共有27幢大廈驗出污水陽性要強制檢測。

上環27大廈污水陽性 須強制檢測

本港昨增8宗確診，另有4、5宗初步確診，未有源頭不明。昨新增確診的浸大22歲男生，3月25日流鼻水，翌日接受檢測，居住的柴灣富景花園7座早前有人確診，患者為理大包玉剛圖書館職員，兩單位同坐向、相差4層。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除大廈喉管傳播病毒，但大廈早前已納入強制檢測，目前先觀察情况。

該浸大生本月18和22日到校上課，其間曾參與小組討論，約40名師生須檢疫。他曾到傳理視藝大樓、教學及行政大樓和呂明才中心，同樣去過上址的人強制檢測。他亦是番禺會所華仁小學的足球教練，21日到維園訓練學生，11名小學生和3名教練列密切接觸者；小學最新通告表示，14名師生均沒病徵，其中教練檢測陰性。

浸大男生病發前曾與一名朋友到小西灣綜合大樓打羽毛球，病發當日與家人到小西灣廣場翠河餐廳，翌日到鰂魚涌惠安苑為學童補習，該學童及其兩名家長須檢疫。

此外，7宗輸入個案中，有5人來自菲律賓、一名機組人員由土耳其抵港，6人均驗出N501Y變種病毒株。本港至昨累計138宗輸入驗出N501Y，其中44宗屬英國、9宗屬南非、5宗屬巴西，71宗有待分類，另有9宗因病毒量不足無法分類。

7輸入個案 6驗出變種病毒

一名45歲菲律賓外傭上周五（26日）入住臨時醫院，在未有基因排序結果下，被安排與其餘4人同處一病格20分鐘，最終外傭帶有N501Y變種病毒。醫管局昨表示，外傭CT值逾30並有抗體，同病格3人沒有驗出N501Y，其餘一人病毒量太低而未能排序。

（疫情第四波）

相關字詞﹕浸會大學 新型冠狀病毒

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