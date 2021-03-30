再一人打科興後死亡 一疑中風

另有一人接種新冠疫苗後疑中風，衛生署昨回覆本報稱，署方於3月27日接獲醫管局呈報，一名62歲男子接種疫苗後出現異常事件，送往威爾斯親王醫院治療後懷疑中風。

本港昨分別有6600及6000人接種第一劑和第二劑科興疫苗，第一劑接種數目與前日相同，第二劑接種量則跌約8%，累計45.05萬人已接種首劑疫苗，當中29.92萬人接種科興，其餘15.13萬人接種BioNTech。目前約2.46萬人已接種第二劑科興，以28日前2.7萬人接種第一劑科興計算，尚有2400人未如期接種第二劑。

2400人未如期接種第二劑科興

前日有一人由疫苗接種中心送院，一名49歲男子接種第一劑科興後感暈眩，送往威院，當時情况穩定，他未經治療自行離開醫院。

此外，國家衛健委昨發布新冠疫苗接種技術指南，提到疫苗若無法繼續供應，無法使用同一產品接種時，建議採用同種類的其他疫苗產品完成接種。

（疫情第四波）