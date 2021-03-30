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政府4月安排班機接返港 滯英港人斥時機過

【明報專訊】本港去年12月下旬起禁止21日內曾逗留英國者飛抵香港，致大批港人滯留，港府昨日宣布取消限制，並於4月下旬安排指定班機接載滯英港人返港。不過，有滯英港人斥「時機已過」，不少人已自行到泰國等地等候21日再返港，稱政府應於3個月前容許港人回港。

取消曾逗留英國者登機限制

港府正與航空公司商討於4月下旬安排身處英國的香港居民乘搭指定航班返港，他們要集中在一間指定酒店檢疫21日，須在機場「檢測待行」外，檢疫第7、12和19日要檢測。

滯留者盼新措施勿拒未打針者

港人Stanley去年底送小孩到英國讀書，原本聖誕後回港，結果因登機限制滯英至今，之前不知限制時限，感到無助。Stanley批評港府應於3個月前容許港人回原居地，免除很多港人要克服困難到第三個國家再回港，形容今次安排「時機已過」。但他估計仍有數百港人滯英，建議當局先呼籲他們聯絡入境處，了解預計回港日期、所在地等作適切安排。Stanley已在英國接種首劑阿斯利康疫苗，計劃打第二針後才回港，盼港府考慮豁免或減少已接種者的檢疫日數。

2月因朋友患重病去英國的李小姐則未打疫苗，盼新措施勿拒未打針者。羅小姐在英國就學的兒子自去年9月一直留英，對於兒子可回港感到高興，但關注若航班少，機票價格高，希望排到足夠航班。

公民黨觀塘區議員畢東尼促港府盡快公布航班詳情，予分佈在英國不同地區的港人有足夠時間安排交通前往機場；又希望航班時間和地點選擇較多，包括安排倫敦和曼城都有回港航班。

（疫情第四波）

相關字詞﹕英國 新型冠狀病毒肺炎

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