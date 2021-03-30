酒吧繼續關 業界不排除絕食抗議

食肆職員教職員地盤工 打兩針可免兩周一檢

開放晚市堂食餐廳的職員、獲准恢復營業的表列處所員工、全校恢復半天面授課堂的教職員及地盤工人本身需每14日檢測一次。食衛局長陳肇始昨日說，為鼓勵更多人接種疫苗，已完成接種，即接種兩劑，並過了14天，可豁免定期檢測。

香港持牌酒吧會所聯會創會主席梁立仁說，酒吧等多個尚未能復業的業界「墊屍底」，「究竟乜事？係咪針對我哋？餐廳都會提供酒，究竟有乜理據唔畀我哋開？」他更稱業界不排除採取更強烈的手法抗議，例如絕食。

另外，政府昨公布將重開泳池，戲院入座率亦增至七成半。康樂體育專業人員總會副會長雲大德對重開泳池表示歡迎。游泳教練阿風有百多名學生，昨即有不少學生表示希望盡快操水，阿風認為政府重開得太慢，且無理據，「如果要追回倒退的成績，一般需要6至12個月時間」。

戲院未准進食 業界：增入座率更重要

戲院商會上周向政府盼爭取入座率增至75%及容許在院內進食，雖然今次未獲准場內進食，但戲院商會仍表示歡迎。北角ACX Cinemas總監黃永峯認為適逢復活節檔期，增入座率比開放進食更重要，「一家大細會想一齊睇，如果要分開坐會影響佢哋入場意欲」。他估計其戲院現於限坐五成人下，只有三至四成入座，放寬至限坐七成半之下，入座率應能達近六成多，「相信有戲院甚至可以收支平衡」。

宗教組織有望在復活節再有聚會，但人數限於場內可容納的三成。聖公會教省秘書長管浩鳴稱聖周與救主復活日禮儀都會同步網上直播，鼓勵長者看直播，現場崇拜則「可能會搞預先登記或到時派飛」。

（疫情第四波）