泳池周四重開 放寬中風險地區檢疫 打疫苗酒店隔離減至14日 醫生憂變種病毒入社區

邱騰華：重啟與星「旅遊氣泡」討論

另外，商務及經濟發展局長邱騰華表示，源頭不明個案7日平均數低於熔斷機制的5宗，具備條件商討重啟「旅遊氣泡」，已與新加坡政府開展討論，昨亦去信日本、韓國、泰國、越南、澳洲和新西蘭，重新探討旅遊氣泡。他建議港人如參加旅遊氣泡，應先打疫苗，已向新加坡提出，正待回覆。至於其他國家認可哪款疫苗，他說各地會有認可標準，會尊重對方。新加坡交通部長王乙康稱已收到香港的建議書，很快會回應。

泳灘分階段重開

戲院表演場地可七成半入座

各界要求政府放寬防疫措施，但食衛局長陳肇始昨表示，如復活節假期稍鬆懈，疫情隨時反彈，現時仍沒條件大幅度放寬社交距離措施，專家形容未來14日非常關鍵，大部分措施延至4月14日，酒吧及派對房間等繼續關閉；但考慮到市民冀有更多有益身心活動，4月1日起重開泳池，並分階段重開公眾泳灘，戲院、表演場地及主題公園入場人數上限由50％增至75%。

為防變種病毒輸入，去年12月25日起海外抵港者須在指定酒店檢疫21日。英、美、南非等高風險地區抵港者安排維持不變；而低風險地區抵港者的檢疫期將減至14日，其後7日自我監測及第19日檢測，初期包括澳洲、新西蘭及新加坡。日本、韓國等中風險地區抵港者，如已完成接種新冠疫苗，檢疫安排與低風險地一樣，否則須檢疫21日。陳肇始說本周會公布低風險地區抵港者放寬檢疫細節，冀下周實施。

研「回港易」擴至所有內地機場

港府並取消對過往21日曾逗留英國者的登機限制，4月下旬安排指定航班接載滯留港人，另研究擴展「回港易」至所有由內地經機場回港的香港居民。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，低風險地區沒流行變種病毒、少本地確診，放寬檢疫風險不高；中風險地區的人打疫苗後會有抗體，形容放寬檢疫「OK」。他說本港要求抵港者21日檢疫生效多時，不少營商者感到不便，本港疫情現較穩定，放寬檢疫「合理」。他說細節由政府制訂，專家曾給意見。

呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，變種病毒散播多國，中風險地區為數不少，疫情不斷變，亦未必對變種病毒有快速有效監測，本港放寬中風險地區者檢疫「有少少中門大開」，對控疫有隱憂。他質疑即使打疫苗，不代表不會感染變種病毒。

梁子超：不少第19日方驗出陽性

縮檢疫「威脅非同小可」

據衛生署，去年12月25日至昨天本港累計342宗輸入個案，有12宗於第19日樣本驗出陽性。梁子超說，不少入境者第19日才驗出陽性，加上檢測可能假陰性，憂縮短酒店檢疫或令變種病毒流入社區，一旦植根本港「會構成非同小可的威脅」，屆時更難與內地通關，對經濟影響更大，「好多地方應會封我們關」，認為「太急放寬是自找麻煩」。

至於放寬低風險地區者檢疫，梁認為風險較可控，但關注旅客在飛機或機場可能與其他旅客交叉感染，令變種病毒有流入社區風險，機場須做好分隔措施。

明報記者

（疫情第四波）

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