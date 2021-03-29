港聞

港聞二

港商藉自動化機械人省人力增產能

【明報專訊】香港地方小、成本高，是長期被詬病的問題。近期有港商為了分散風險，在原有的內地廠房之外，在香港增設自動化的新廠房。另外，又有機械人茶飲店吸引到多個國家的商家查詢授權開設加盟店。「香港製造」在自動化技術協助下，有不少業者相信這個算盤仍然「打得響」。

明報記者 薛偉傑

NiRoTech財務總監葉祖禹表示，公司10多年前在深圳設廠生產視像門禁系統，出口到意大利、法國、德國等國家；但近年覺得單一廠房風險太高，故先後在越南和香港成立兩間新廠房。其中香港廠房由2018年開始請生產力促進局研究和設計；去年10月，元朗廠房開始試產，為3間廠房中自動化程度最高。

廠房由生產力局研究設計

葉祖禹稱，雖然深圳和越南工資較低，但通脹和加薪幅度遠高於香港，整體成本上升得很快。以其深圳廠房來說，現時每名工人的標準工時月薪（未計加班）加上資方社保供款要6000元人民幣或以上，還未計宿舍或外宿津貼等開支。

香港工資雖然較高，但通脹和加薪幅度較易預測，亦毋須提供宿舍，利得稅率較低。在香港設立自動化工廠，可以申請創新及科技基金轄下投資研發現金回贈計劃，可獲回贈項目開支40%，綜合來看，在香港設廠仍有吸引力。葉又稱，從管理角度來說，不同的廠房要互補，以深圳和越南的廠房來說，兩地農曆新年假期較長，但香港廠房在農曆新年只放假幾日，可避免完全停工，減低生產規劃難度。

機械人配備機器視覺

生產力促進局為NiRoTech設計的香港廠房，使用12部工業機械人（機械臂），結合物聯網、實時數據收集及分析、機器視覺、人工智能等技術，其工人比深圳廠房少63.3%，面積小50%，產能卻提高50%。

生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，該局為NiRoTech設計的智能生產線，其中4部工業機械人加上機器視覺，好處是機械人不再是純粹根據位置坐標數據來定位、抓取以及組裝零件，而是同時會根據零件和組裝位置的形狀來辨識及配對。因此，若將來要改為生產其他型號的產品，只要自行輸入大約的位置數據，借助機器視覺，機械人仍能夠準確定位及組裝新零件，減少重新編程的情况。

此外，以往處理涉及軟性材料工序（因軟性材料會變形）需靠人手處理，但該局為上述4部工業機械人設計特別夾具，配合機器視覺，可以有限度地處理這類工序，例如從貼紙上取下零件等。

NiRoTech：港廠房投資逾千萬

葉祖禹表示，隨着香港廠房運作成熟，估計在5年內，以生產同款產品計，在香港生產的整體成本可望比深圳低15%至20%。香港廠房投資已超過1000萬元，但只是第一期，其產能和先進程度未到最終目標，公司和生產力促進局一共規劃5期，未來將會逐步升級。

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