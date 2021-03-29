社協調查：劏房業主收益高租值9倍

社協又稱，部分業主去年在單位租值下調後普遍凍租，逾一成業主更繼續加租。

黃女士一家四口居於約150呎的劏房6年，除首兩年租約，業主每年加租500元。她說去年經濟低迷，業主欲逼走他們一家，大幅加1000元至月租5800元，只能無奈接受。另一個案，原本從事飲食業的Wilson原與傷殘母親租住旺角區約150呎套房，租住4年間加租6次，去年加至每月6800元。他因用盡積蓄，無奈將母親送返內地由親戚照顧，自己搬到月租4500元的80呎板間房，後亦未能負擔租金，去年8月再搬到18呎牀位，月租2200元。

社協副主任施麗珊表示，現時租戶未獲法例保障，縱容業主牟取暴利，應平衡業主及租戶權益。社協建議劏房租金應參照差估署估值；另加租幅度則應參考公屋規定，以10%為上限。施又建議，政府應賦權租務主任介入處理租務糾紛，否則租客「有冤無路訴」。

租管小組成員：問題轉嫁小業主

小組成員、香港業主會會長佘慶雲昨於港台節目《城市論壇》批評，政府政策失誤、公營房屋不足，問題轉移到小業主身上。對於有消息稱，小組建議設標準租約及「2+2」租約年期，即租客可連續租住4年，佘認為建議以懲罰業主為主，只保障租戶，亦難處理「租霸」問題。