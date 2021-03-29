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20萬棵路旁樹 明年加二維碼標籤

【明報專訊】全港約有170萬棵由政府護養的樹木，當中約100萬棵位於人流車流高的地點，發展局長黃偉綸表示，為提升樹木管理效率和成效，政府將於2022年先為約20萬棵行人路旁樹加設二維碼標籤，展示樹木中英文名，樹牌印有獨立編號，方便市民致電1823電話中心報告問題樹木。

黃偉綸昨發表網誌稱，政府現正展開「二維條碼樹木標籤計劃」，希望加深市民對樹木認識，以及加強對樹木護養關注，共同協助減低樹木倒塌的風險。

附獨有編號方便通報問題

發展局樹木管理主任陳婉雯稱，計劃旨在通過二維碼便利市民匯報問題樹木，同時向公眾顯示更多樹木知識，例如品種、原生還是外來物種、特徵，以及植物趣聞等。她說，展示二維條碼標籤工作已展開，會分階段進行，預計2022年初先為約20萬棵行人路旁樹木展示標籤。

負責為樹木加設二維碼的顧問公司代表、園境師陳元敬表示，市民發現問題樹木可致電1823報告，樹牌印有每棵樹獨有編號，有助市民準確說出樹木位置；市民用手機掃描二維條碼，登入樹木管理部門網站，可獲取更多樹木資料。

陳元敬又稱，計劃首階段會製作約1萬個樹牌，分佈全港各區例如大型交通樞紐的位置，包括港鐵站、渡輪碼頭外等，涉及約100樹種。

負責蒐集及撰寫樹木資料的中文大學胡秀英植物標本館館長劉大偉表示，樹牌內容既科學又有趣，他以本地原生品種秋楓為例，果實既可釀酒，樹葉可作香料，煮出一道名叫「茄苳雞」的菜式；他說，沙頭角荔枝窩有棵逾百年的秋楓，已列為古樹名木。

相關字詞﹕二維條碼樹木標籤計劃

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