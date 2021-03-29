童軍總會數十人私人聚餐 警：無違限聚 九龍城DO蔡敏君「個人身分」參加

【明報專訊】本報接獲多於一名童軍舉報，香港童軍總會周六晚（27日）在尖沙嘴香港童軍中心11樓舉辦聚餐，有數十人出席，參加者包括九龍城民政事務專員、曾在擔任選舉主任時DQ黃之鋒的蔡敏君，蔡穿上童軍制服出席。席間有人報警，警方調查後稱，沒有發現有人違反「限聚令」。蔡敏君回應稱，她以個人學員身分出席童軍總會訓練，稱訓練是私人活動，又稱主辦單位表示，活動舉行的地點並不屬於第599G章所指的公眾地方。
本報接獲多於一名童軍舉報，稱香港童軍總會早前舉辦第一屆行政人員高級訓練班，周六晚在童軍中心11樓周湛燊集會堂舉辦畢業聚餐。曾有童軍向高層表示，擔心違反限聚令和酒牌規定，「但有人表示沒有問題」，堅持舉行。舉報的童軍表示，聚餐由龍堡酒店提供食物，酒店拒絕派員當侍應，稱總會「找了童軍做侍應服侍權貴」。
被指點名童軍做侍應
在場者：場內全是童軍
舉報的童軍表示，有15名童軍被點名做「侍應」，他們在場內需要上菜及收碟，與一般侍應無分別，童軍總監劉彥樑及九龍城民政事務專員蔡敏君亦有出席。宴會6時半入席，8時開席。本報記者約8時到達，兩名在場警察一度未能進入舉辦聚餐的場所，要召上級增援。記者則被保安拒於門外。
有份參與聚會的童軍表示，場內有約五六十人，參與者4人一枱，按照餐廳防疫規例，但沒有人唱卡拉OK。被問是否有安排童軍做侍應，他說「場內全是童軍」。
警方回應稱，當晚約7時43分警方接報有約六七十人在上址聚集，懷疑有人違反「限聚令」。警方調查後沒有發現有人違反「限聚令」，事件中無人被票控或被捕，案件列「投訴」處理。
童軍總會：參加者均成年成員
不屬599G所指公眾地方
童軍總會回應稱，所有參加者均為童軍成年成員，蔡敏君為其中一名學員，又稱童軍中心並不屬於第 599G章所指的公眾地方。總會稱，活動已要求所有參加者健康申報、入會場前量度體溫、上課時戴上口罩及使用酒精消毒用品等。
根據酒牌局資料，龍堡國際賓館園林閣及龍堡廊領有酒牌；食環署資料顯示，園林閣為持牌普通食肆，但不包括11樓周湛燊集會堂。民政總署資料顯示，童軍總會8樓總監俱樂部為持證明書會社，但不包括11樓。