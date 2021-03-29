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四成港人疫下不願生育 性生活減 產科醫生：預約產檢跌兩成 不育夫婦經濟理由推遲治療

【明報專訊】疫情下社交距離增加，伴侶之間親密行為亦減。有調查發現，逾四成受訪者疫下生育意向減弱。有婦產科醫生表示，疫下預約產檢數字跌一至兩成，部分夫婦更考慮到經濟因素，暫停治療不育，因認為現時並不適合生育。

香港性教育、研究及治療專業協會去年12月以網上問卷訪問1003人，比較疫情前後性生活的分別，當中56%為女性，一半已婚。調查發現42.7%受訪者稱，疫情下懷孕意向減弱，已婚者或30歲以上的人士減幅較高。

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，今年產前檢查預約較兩年前減少一至兩成，有部分正治療不育、30歲以上的夫婦，即使完成輸卵管、精液等檢查，也選擇推遲人工受孕，稱現時情况不適合生育，希望待經濟環境較穩定後才繼續。靳嘉仁稱，隨年齡增長，愈遲人工受孕，懷孕機會就愈低。

靳又稱，部分孕婦原本計劃在公立醫院產檢，但因擔心出入公院增加感染新型冠狀病毒風險，轉到私家醫院或診所檢查；與此同時，亦有孕婦原計劃在私院分娩，但憂慮家庭收入不穩，改到公院分娩。

孕婦緊張 出入診所全套保護衣

另外，他表示個別孕婦對疫情較為緊張，例如出入診所時會穿全套保護衣，體溫攝氏37.4度即未發燒也致電查詢，擔憂受新冠病毒感染。

仁安醫院婦產科部門主管余啟文稱，疫情下預約分娩數字略減約一成，初期亦有不少資訊混亂，例如有孕婦誤以為疫下難以打無痛分娩針，他要不時提醒孕婦抱平常心面對。

30歲以上性生活次數跌幅較大

協會調查同時發現，32.4%受訪者疫下性生活次數下降，當中已婚或30歲以上跌幅較大，相反30歲以下則上升；另36.4%受訪者稱情感親密度增加，反映與伴侶關係有改善。

會長吳海雅稱，性生活是生活質素的重要元素，呼籲多關注較年長者面對疫情的適應能力，亦可多利用網上途徑與伴侶溝通，維持良好的心理狀况。

相關字詞﹕婦產科 疫情 懷孕

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