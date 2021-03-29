工聯稱港資本壟斷 冀選委立會增勞工代表

吳秋北日前在報章撰文談及新工運，批評地產霸權問題，被地產及建造界議員石禮謙質疑如同文革。吳昨強調並非要推翻資本主義，但「不能再是一個僵化了、利益固化、失去了活力的資本主義」，必須打破這困局，形容他們是「講道理」，「難道這就是文革批鬥？」認為不應以過去的歷史名詞標籤他們。

倡開發郊園徵空置稅 盼選委設灣區代表

吳秋北稱政府施政傾向大資本家，認為土地房屋問題應探討改變政策以打破壟斷，政府可考慮開徵土地或物業空置稅、開發郊野公園及新界土地、引用《收回土地條例》，收回囤積土地等建議。

人大修改香港選舉制度，吳秋北稱，未來的選舉制度有助改變香港只重工商、忽略勞工的政治格局。他認為，不論立法會或選委會，都應加入較多勞工基層代表，強調並非要主導選委會，但認為比例應更平衡，令特首參選者不會再忽略勞工聲音。

吳秋北說，工聯會有適合人才，形容工聯會在立法會及選委會全力爭取議席責無旁貸。理事長黃國稱，會爭取更多大灣區便利生活措施，形容現時政策「過不到河」，冀爭取大灣區港人在選委會、立法會都有代表，令港人權益獲更好保障。