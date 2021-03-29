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海之戀私家路違泊常塞「倒灌」幹道 區議員批規劃差

【明報專訊】近年荃灣西多個新住宅項目入伙，但該處交通配套備受批評，其中荃灣海興路鄰近海之戀項目一段未命名道路，原為政府道路，海之戀建成後該道路成為私家路，作為3個停車場唯一出入口。有荃灣區議員表示，該處經常出現車輛違泊問題，加上海之戀商場假日人流眾多，每逢假日有大量汽車等候駛入停車場而形成車龍，嚴重時更「倒灌」令荃灣路天橋出現擠塞，促運輸署改善問題。

運署：已設管理措施 屢促物管留意

運輸署回覆稱，自該路段開放予公眾使用後，已實施交通管理措施，包括設置黃色方格及延長海興路24小時不准停車限制區至該路段，避免車輛因停車及上落客貨而阻塞道路；將荃灣路通往該路段的道路全日劃為長度超逾11米車輛禁區等。署方稱多次要求海之戀住宅和商場發展項目管理公司留意交通情况，需要時採取應對措施；又稱會繼續跟進該路段交通情况，以保持交通和巴士運作暢順。

開Donki後人流飈 區議員倡開路

民主黨荃灣區議員易承聰表示，該段道路原屬政府路段，但海之戀建成後，該路段納入住宅項目一部分，成為私家路，由項目業主負責保養及管理。

他說，該段道路以往未設黃色方格時，屬「三不管」地段，政府不執法下經常有車輛違泊，加上該路是連接海之戀住宅、商場及荃灣西站3個停車場唯一出入口，隨着海之戀商場Donki開幕後衍生大量人流，每逢假日有大量車輛等待商場停車場，連同住宅業主及其他使用荃灣西站停車場的街客，令該處易擠塞，「試過等候進入停車場的車輛一度『倒灌』上荃灣路天橋，車龍甚至遠至德士古道對開，塞死主幹道」。

易稱，該道路設計及規劃有問題，批評運輸署明顯沒預視大量車流，而現時每逢假日要由保安員站出馬路協調交通，構成安全風險，促運輸署改善問題，包括研究開通荃灣西巴士總站近海之戀一側行車路線，令車龍能利用巴士總站直達大河道離去。

地政總署回覆稱，根據城規會核准的總綱發展藍圖，署方將有關路段及巴士總站納入地段內，規定巴士只可經大河道出入口進出巴士總站，其他車輛則使用鄰近大涌道迴旋處一方出入該地段，地契條款沒規定承批人須開放地段內的私人路段予公眾使用。

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