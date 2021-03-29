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鄭若驊稱將修例防起底 泛民憂資訊更封閉

【明報專訊】高等法院過去兩年先後頒禁制令禁止對警察、司法人員等「起底」，其後分別有人違禁制令而判緩刑甚至即時監禁。律政司長鄭若驊昨在網誌稱，相關案件的判辭共通點是絕不容忍起底行為，稱政府會制訂法例防起底，冀令普通市民權利同獲保障。有民主派關注限制「起底」尺度如何拿揑，憂慮資訊更封閉。

鄭若驊以「刑事藐視法庭嚴重干擾司法工作妥善執行」為題撰文，當中提及前年社會動盪期間，「有相當數量的網民將個人資料武器化，對警察及持相反政見的人起底」，其後律政司長、警務處長獲禁制令。

鄭引述判辭：違禁令會以監禁量刑

文章引述法院裁決稱，「起底」本身可構成犯罪活動，並歸納法庭就各宗違反禁制令的判決重點，包括違令干犯藐視法庭會以監禁為判刑起點，刑期或數以月計；懲罰和阻嚇是刑事藐視法庭的主要量刑因素。文中並提到，法庭判辭共通點是絕不容忍起底行為，她稱政府會制訂相關法例以防止起底，令普通市民權利亦同獲保障，「起底行為不僅侵犯隱私，若為了妨礙或直接或間接威脅他人履行職務或行使權利，更必須被制止」。

特首林鄭月娥上月出席立法會特首答問大會時，曾提及政制及內地事務局正與私隱公署積極推進修訂《私隱條例》工作，包括將「起底」行為定為刑事罪行、賦予私隱專員法定權力，要求社交平台或網站移除涉「起底」內容等。

公民黨質疑尺度：貼騙徒資料是否起底

公民黨秘書長、大律師梁嘉善稱，不知當局修例尺度如何，舉例若是針對涉詐騙的罪犯或「黑店」、為公眾着想才貼出騙徒個人資料，是否亦涉起底，她亦關注傳媒報道會否獲豁免，憂慮資訊或將更封閉。

相關字詞﹕梁嘉善 禁制令 律政司 鄭若驊 民主派

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