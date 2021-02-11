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港聞二

一年200宗職業死亡 勞工團體促「過勞死」列職業病

【明報專訊】本港近數年每年發生近200宗致命職業傷亡個案，其中逾半為非意外死亡個案。有關注勞工權益團體促請政府盡快定義「過勞死」及將其列為職業病。

「非因意外死亡」佔逾半

質疑過勞可致自身疾病發作

根據勞工處數字，2015至2019年間，每年分別錄得177至249宗致命職業傷亡個案，其中非因意外死亡個案，即因患上各種非職業病的疾病而死亡的個案共98至137宗，佔每年五至六成。2020年首三季共有173宗致命職業傷亡個案，暫錄61宗為非因意外死亡個案。

工業傷亡權益會幹事林靜儀解釋，非因意外死亡個案通常是僱員因自身疾病死亡，但質疑過勞有可能導致疾病的併發症發作，惟醫學上暫未有明確資料證明箇中關係。她又以曾先生的個案為例，餅房同時有多個焗爐運作，「空間通風是否夠強？會否因環境翳悶導致出事？」

勞處：正撰研究報告 會匯報立會

林續說，已有其他國家及地區如日本將「過勞死」納入職業病，除標準工時外，亦會考慮僱員死前24小時有無工作、多久無休假、工種疲勞情况等，她促請政府盡快定義「過勞死」及將其列為職業病。

勞工處回覆查詢稱，處方2017年10月委託了職安局做研究，嘗試了解工作情况與工作期間因心血管病或腦血管病發死亡個案的關係。職安局已完成訪問所有由勞工處轉介的200宗個案，正撰寫研究報告，並會盡快提交予勞工處。勞工處分析有關研究結果後，會在適當時候向立法會人力事務委員會匯報。

相關字詞﹕勞工處 過勞死

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