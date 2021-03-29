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夫猝斃妻患癌 盼籌醫費免老幼無依 家姑：好擔心無完一個又一個

【明報專訊】農曆新年前一周，43歲麵包師傅曾先生在餅房工作時暈倒猝逝，與妻女及七旬母永訣，喪禮後5天一家迎來另一噩耗——曾太黃俊英證實患上乳癌。「好擔心無完一個又一個，好似個天冧咗落嚟」，曾老太如此哭訴。曾太擔心延誤就醫會令癌細胞擴散，遂四出向親友籌錢醫病，至今仍欠逾40萬元醫療費，盼公眾能施予援手助一家渡過難關，「我唔想有事走咗，佢哋個個冇人理」。

明報記者 黃詩雅

夫不斷加班難放假 工作中暴斃

曾先生年輕時修讀水喉維修課程，其後擔心高空工作太危險，遂轉行做麵包師傅，一做便是20年。數月前他經朋友介紹，轉到九龍灣一間麵包店工作，每日工作10小時，上班首兩月亦經常加班，「要自己搵到人替更，佢先可以放假，試過超過兩個禮拜搵唔到替工，自己一路直踩」，45歲的曾太嘆說丈夫為較高薪金而轉工，「搵多兩千得兩千，等屋企生活好啲」。

上月4日，曾先生如常天未亮便出門，清晨5時到達麵包店，獨自在餅房工作，約一小時後，店員發現他倒臥餅房，「瞓低仲揸住個茄汁樽，成地都係芝士，仲有一籠包焗到燶晒」，救護員將他送往醫院搶救，惜已返魂乏術。由於餅房並無安裝閉路電視，曾太無法得知丈夫暈倒的確實時間和事發情况。

驗屍死於糖尿高血壓 暫無恩恤金

法醫檢驗屍體後證實曾先生死於高血壓及糖尿病併發症。約3年前，曾先生證實患上高血壓及糖尿病，排期至今年6月到公院專科診治，過去他定期到私家診所覆診及服藥，病情一直穩定。曾太已授權勞工處調查，但現時仍未有結果，麵包店亦未有向親屬發放恩恤金。

曾先生與妻子育有一名14歲讀中三的女兒，一家三口居於何文田愛民邨，曾太從事文職，全家月入約3.7萬元，需供養不同住的曾老太及曾太父親。曾太形容，丈夫為人忠直，「做嘢好搏命做」，也很愛惜家人。曾老太則說，「過時過節上去食完飯，佢整啲甜品出嚟我哋食㗎，整蛋撻好開心㗎，即時整即時食，十幾人一人兩隻」，她哭着續說，「𠵱家無咯，想食都冇得食喇𠵱家」。她又透露，兒子的心願是經營一間麵包店，但自己積蓄不多，無法給兒子「打本」做生意。

公院排期至明年 妻赴私院遏擴散

喪禮後5天，曾氏一家仍活於喪親陰霾之際，曾太卻證實患上HER2型乳癌，「查出嚟話係惡性腫瘤、乳癌，嗰隻病毒係最惡嗰隻，容易擴散，所以醫生話都要盡快接受治療」，惟公立醫院排期輪候至明年，遂轉到私家醫院就醫。她說前期治療包括6次標靶針及化療，費用合共約52萬元，後期的手術及跟進治療費用仍未計算在內，「最擔心就係，醫唔到嘅話剩返阿女自己冇人照顧，仲有奶奶要照顧，仲有我喺鄉下有個獨居嘅阿爸要我照顧，我唔想有事走咗，佢哋個個冇人理」。

「好擔心冇完一個又一個，好似個天冧咗落嚟」，頓失愛兒的曾老太慨嘆徬徨無助。曾太現時四出向親友借錢治病，暫籌集到約10萬元，本周會打頭一針，惟3周後需打第二針，她盼能盡快輪候到公立醫院專科，同時希望公眾能施以援手。

工權會：死因長期病 難索補償

本報兩度致電曾先生工作的麵包店查詢，職員承認上月有麵包師傅工作時死亡，但未有其他回應。勞工處回應稱，已接獲僱主呈報相關個案，會繼續跟進及向家屬提供辦理申請僱員補償方面的協助。工業傷亡權益會幹事林靜儀稱，曾先生的個案不太明朗，因死亡證列明他是死於高血壓及糖尿病併發症，未必取得僱員補償。

■曾太捐款號碼

恒生銀行：228-452199-668 Huang Junying

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