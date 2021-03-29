新法防母嬰傳乙肝 孕期服藥抗病毒

醫管局質素及安全代理副顧問醫生高君龍表示，目前每個經醫管局做產檢的孕婦都會做乙型肝炎測試，如孕婦患乙型肝炎，其嬰兒出生後24小時內會被安排注射乙型肝炎免疫球蛋白；另如一般嬰兒一樣接種共3劑乙型肝炎疫苗。高君龍稱此舉已能減低母體傳染75%至90%，但仍未能「清零」。

28周起可服 產後可停藥

廣華醫院婦產科部門主管梁永昌說，2020年起新設預防乙肝母嬰傳播措施，首先會安排乙肝孕婦作病毒載量檢測，若達每毫升20萬個國際單位或以上的病毒載量，則先被轉介到肝炎護士診所接受檢查及做抗病毒藥物治療前的輔導，再由肝臟科醫生為病人評估，並在孕婦懷孕約28周至32周開始提供抗病毒藥物「替諾福韋TDF」。

產後醫生會再做醫學評估，因應孕婦自身病情，一般在產後1至3個月便能停藥。

去年兩公院試行 年中增8院

新措施首先在去年1月於威爾斯親王醫院及瑪麗醫院試行，年中再拓展到另外8間產科醫院。梁補充，去年約有1.5萬個產婦在公立醫院產檢，以平均有4%孕婦帶有乙肝病毒，當中再有17%為高病毒量者估算，約有100多名孕婦能被安排用藥治療。

高君龍補充，這群孕婦有約八成接受了抗病毒藥物，餘下的或因對計劃不清楚，或因「孕婦不能吃藥」等根深柢固概念影響下拒絕用藥，醫管局會多做推廣，盼能達至「沒有乙型肝炎的新一代」。