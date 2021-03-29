港聞

港聞二

新法防母嬰傳乙肝 孕期服藥抗病毒

【明報專訊】乙型肝炎是無法完全根治的疾病，若嬰兒染上乙型肝炎病毒而沒接受任何預防措施，長大後有九成機率成為慢性乙型肝炎患者。有見及此，醫管局去年開展預防乙肝母嬰傳播計劃，為病毒量高的乙肝媽媽提供抗病毒藥治療方案，進一步減低母嬰傳播風險。

醫管局質素及安全代理副顧問醫生高君龍表示，目前每個經醫管局做產檢的孕婦都會做乙型肝炎測試，如孕婦患乙型肝炎，其嬰兒出生後24小時內會被安排注射乙型肝炎免疫球蛋白；另如一般嬰兒一樣接種共3劑乙型肝炎疫苗。高君龍稱此舉已能減低母體傳染75%至90%，但仍未能「清零」。

28周起可服 產後可停藥

廣華醫院婦產科部門主管梁永昌說，2020年起新設預防乙肝母嬰傳播措施，首先會安排乙肝孕婦作病毒載量檢測，若達每毫升20萬個國際單位或以上的病毒載量，則先被轉介到肝炎護士診所接受檢查及做抗病毒藥物治療前的輔導，再由肝臟科醫生為病人評估，並在孕婦懷孕約28周至32周開始提供抗病毒藥物「替諾福韋TDF」。

產後醫生會再做醫學評估，因應孕婦自身病情，一般在產後1至3個月便能停藥。

去年兩公院試行 年中增8院

新措施首先在去年1月於威爾斯親王醫院及瑪麗醫院試行，年中再拓展到另外8間產科醫院。梁補充，去年約有1.5萬個產婦在公立醫院產檢，以平均有4%孕婦帶有乙肝病毒，當中再有17%為高病毒量者估算，約有100多名孕婦能被安排用藥治療。

高君龍補充，這群孕婦有約八成接受了抗病毒藥物，餘下的或因對計劃不清楚，或因「孕婦不能吃藥」等根深柢固概念影響下拒絕用藥，醫管局會多做推廣，盼能達至「沒有乙型肝炎的新一代」。

相關字詞﹕孕婦 醫管局 乙型肝炎

上 / 下一篇新聞

公屋儲物室改建住宅 兩年36間 一單位工期最長一年 房會委員質疑全數350伙要20年
公屋儲物室改建住宅 兩年36間 一單位工期最長一年 房會委員質疑全數350伙要20年
申訴署曾促統計空格位 房署未提供資料
申訴署曾促統計空格位 房署未提供資料
一層施工全幢聞噪音 街坊：還要忍受大半年
一層施工全幢聞噪音 街坊：還要忍受大半年
盼增接種誘因 考慮放寬院舍探訪食肆關閉日數 稱港府研疫苗護照 許樹昌倡半年期
盼增接種誘因 考慮放寬院舍探訪食肆關閉日數 稱港府研疫苗護照 許樹昌倡半年期
連續兩日本地零確診 教踢波浸大生初確 華仁小學9人檢疫
連續兩日本地零確診 教踢波浸大生初確 華仁小學9人檢疫
復星：研送另一批復必泰供港澳
復星：研送另一批復必泰供港澳
高血壓血脂六旬漢亡 20日前曾打科興
高血壓血脂六旬漢亡 20日前曾打科興
甫被勸勿駕駛 司機涉酒後倒車撞斃友人
甫被勸勿駕駛 司機涉酒後倒車撞斃友人
夫猝斃妻患癌 盼籌醫費免老幼無依 家姑：好擔心無完一個又一個
夫猝斃妻患癌 盼籌醫費免老幼無依 家姑：好擔心無完一個又一個
一年200宗職業死亡 勞工團體促「過勞死」列職業病
一年200宗職業死亡 勞工團體促「過勞死」列職業病
鄭若驊稱將修例防起底 泛民憂資訊更封閉
鄭若驊稱將修例防起底 泛民憂資訊更封閉
海之戀私家路違泊常塞「倒灌」幹道 區議員批規劃差
海之戀私家路違泊常塞「倒灌」幹道 區議員批規劃差
工聯稱港資本壟斷 冀選委立會增勞工代表
工聯稱港資本壟斷 冀選委立會增勞工代表
四成港人疫下不願生育 性生活減 產科醫生：預約產檢跌兩成 不育夫婦經濟理由推遲治療
四成港人疫下不願生育 性生活減 產科醫生：預約產檢跌兩成 不育夫婦經濟理由推遲治療
童軍總會數十人私人聚餐 警：無違限聚 九龍城DO蔡敏君「個人身分」參加
童軍總會數十人私人聚餐 警：無違限聚 九龍城DO蔡敏君「個人身分」參加
20萬棵路旁樹 明年加二維碼標籤
20萬棵路旁樹 明年加二維碼標籤
社協調查：劏房業主收益高租值9倍
社協調查：劏房業主收益高租值9倍
港商藉自動化機械人省人力增產能
港商藉自動化機械人省人力增產能
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】融樂會創辦人移居海外 未透露去邊 王惠芬第二次做新移民
【Emily】融樂會創辦人移居海外 未透露去邊 王惠芬第二次做新移民
【Emily】弱聽生獻奏 波折難阻海闊天空
【Emily】弱聽生獻奏 波折難阻海闊天空
【Emily】頭戴PUMA 腳踏Adidas 抗議H&M
【Emily】頭戴PUMA 腳踏Adidas 抗議H&M
【Emily】曾健超議辦 改裝小小遊樂場
【Emily】曾健超議辦 改裝小小遊樂場
【Emily】籌備財案答問 羅致光話今年無花絮
【Emily】籌備財案答問 羅致光話今年無花絮