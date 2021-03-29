港聞

港聞二

甫被勸勿駕駛 司機涉酒後倒車撞斃友人

【明報專訊】上水昨日發生奪命交通意外。男司機駕駛私家車於紅橋新村露天停車場內倒車期間撞倒一名友人，司機事後一度將車輛駛離現場。被撞男子頭部嚴重受傷昏迷，送院搶救後不治。警方調查期間司機折返，他未能通過酒精呼氣測試被捕。據了解，兩人為朋友，被撞斃男子曾勸止司機酒後駕車。

一度駛離後折返 涉酒駕危駕被捕

撞斃友人的39歲姓羅司機，未能通過酒精呼氣測試，事後涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人死亡被捕，由警員帶署扣留調查。被車撞倒的27歲男子姓曾，意外後頭部嚴重受傷昏迷，救護員即場急救再由救護車送往威爾斯親王醫院，搶救至昨日凌晨2時半證實不治。曾的隨身物件事後放在急救房門外，包括一對沾有血漬的鞋，陪同他送院的男子，其後在醫院協助警方了解事發經過。

現場為文錦渡路紅橋新村一個貨倉對開露天停車場，昨凌晨近1時，羅駕駛私家車倒車期間撞倒曾，車輛其後駛離現場，在場者發現曾氏倒地昏迷遂報警。警方接報到場調查，羅及後亦返回現場協助調查，警員為他做酒精呼氣測試，揭發酒精含量超標，遂帶署扣查。因案發現場漆黑一片，警方調查期間需開啟車頭燈協助照明，地面留有血漬。

六旬漢電單車自炒不治

據了解，羅於涉事貨倉工作，事發前與數名友人於貨倉空地燒烤及喝酒，羅欲駕車離開時，曾氏上前勸止，其後被車輛倒車撞傷昏迷。案件交由新界北總區交通部特別調查隊將跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3819或3661 3818與調查人員聯絡。

另外，昨午12時許，64歲姓陳男子駕駛電單車沿青沙公路往尖沙嘴方向，至長沙灣海麗邨對開一彎位時疑失控「自炒」，頭部及身體嚴重受傷昏迷，救護車送往明愛醫院，搶救至昨午1時50分證實不治。警方事後臨時封鎖部分行車線調查，彎位石壆留有電單車撞擊痕迹，車輛曾滑行約50米，沿途留有鞋、手套、損毁頭盔及血漬等。意外起因仍有待調查，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

相關字詞﹕朋友 停車場 危駕 酒後駕車

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