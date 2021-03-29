高血壓血脂六旬漢亡 20日前曾打科興

衛生署回覆，前日接獲醫管局呈報，該男子患有高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖，前日早上工作期間被發現失去知覺，送聯合醫院急症室搶救無效死亡，初步診斷為心臟驟停。他去世前20日、即3月7日在九龍灣社區疫苗接種中心接種科興疫苗，逗留中心觀察期間沒不適紀錄。

據悉，死者任職觀塘康濤閣保安，前日早上7時許向同事表示胸口不適，同事隨即報警，救護員接報到場時他已昏迷，送院後不治。本港累計12人接種新冠疫苗後死亡，其中10人打科興疫苗，2人打BioNTech疫苗。

本港昨分別有6600人及6510人接種第一劑及第二劑科興疫苗，累計約44.39萬人已接種第一劑疫苗，當中約29.26萬人接種科興疫苗。至昨累計約1.85萬人已接種第二劑科興疫苗，以28日前累計逾2萬人接種首劑計算，約1500人未接種第二劑。前日有兩人接種科興疫苗後送院，留院觀察，其中24歲女子接種第二劑科興疫苗後出現發燒、心悸及感到暈眩。

（疫情第四波）