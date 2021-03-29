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港聞二

復星：研送另一批復必泰供港澳

【明報專訊】本港BioNTech（復必泰）疫苗仍未恢復接種，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫新聞《講清講楚》說，港府早前將有問題的瓶蓋及部分隨機抽樣的正常藥瓶送往德國調查，預計需時一周。代理商復星昨指出，已提交中期報告，並正評估運送另一批疫苗供應港澳。

許樹昌表示，預料BioNTech調查藥瓶瑕疵需時一周，目前懷疑會否飛機運送過程中氣壓轉變影響藥瓶，如調查後證實已抵港批次沒問題，港府可用現有批次恢復接種；如最終發現有問題，應更換其他批次。

許樹昌料查藥瓶瑕疵需一周

許樹昌續說，第二劑BioNTech最遲可相隔42日接種，建議已接種第一劑並被取消預約的市民可優先接種；另建議當局加開接種中心，追回本身落後的接種進度。

復星昨日表示，BioNTech已就藥瓶出現瑕疵提交中期調查報告，明白港澳地區恢復疫苗接種計劃的急切，目前BioNTech正尋求替換出現瑕疵疫苗的方案，就運送另一批疫苗供應港澳做評估，並會視乎最終調查結果而定。

稱牛津疫苗對變種毒低效 不必急買

對於本港接種率不足人口一成，許樹昌認為目前接種率「未係最理想」，呼籲市民盡快接種，稱本港兩款疫苗可應付本地流行的病毒。他又說，AstraZeneca（牛津—阿斯利康）疫苗對付南非變種病毒效用跌至一成，本港現有疫苗數目足夠，不必着急購買第三及第四款疫苗。

此外，對於科興正研究需否接種第三針，本港如何跟進，許稱要了解清楚接種兩針科興後的抗體水平是否跌至很低，需要更多數據。

（疫情第四波）

相關字詞﹕許樹昌 BioNTech疫苗 新型冠狀病毒

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