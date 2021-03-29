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連續兩日本地零確診 教踢波浸大生初確 華仁小學9人檢疫

【明報專訊】本港昨新增一宗新冠病毒輸入個案，連續兩日本地零確診，是5個多月以來最少確診的一天，但同時有約10宗初步確診，包括一宗源頭不明，據悉為浸大社會科學院學生，意味本地零確診恐「斷纜」。染疫學生為足球教練，本月21日受訓的番禺會所華仁小學9名學生須檢疫。

約10初確 浸大生源頭不明

昨多一宗輸入個案，為印尼抵港、沒病徵的24歲外傭，是去年10月14日以來最少。昨約10宗初步確診，據悉一宗源頭不明為浸大社會科學院學生。浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲前晚向師生發電郵，稱社會科學院一名學生本月27日檢測陽性，本月18及22日到九龍塘本部校園，分別在李兆基傳理視藝樓109室及呂明才中心512室上課，逗留校園期間有戴口罩；衛生防護中心要求校方提供出席同課堂的師生名單及聯絡方法，以追蹤密切接觸者。

番禺會所華仁小學昨向家長及教職員發通告，稱6名一年級同學及3名二年級同學本月21日參加校外足球訓練活動，全程戴口罩，初步確診浸大生為當日教練之一，9名同學及3名教練昨送檢疫。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫《講清講楚》表示，近日本港確診下降，最重要持續沒確診，按世衛標準，若兩個潛伏期沒本地確診，便肯定社區傳播鏈截斷。他認為最少要觀察7至10日，看有否源頭不明個案。

染變種病毒者誤置普通確診者病格

社交距離措施周三屆滿，許樹昌認為，為長遠計應忍耐多一會，過往長假期一放寬措施，疫情便反彈，形容現時是「臨門一腳」，冀沒源頭不明個案一段時間，待社區傳播鏈截斷才放寬措施，長遠會對社會民生更有利；他說可考慮先放寬教堂活動及復課，因沒飲食的高危因素。

另外，醫管局昨公布，屬輸入個案的45歲外傭（第11437宗）上周五送到北大嶼山醫院香港感染控制中心獨立隔離等候覆檢及基因排序測試結果，惟證實確診後獲安排到有4名確診者的病格隔離，醫護約20分鐘後發現其基因排序測試未有結果，立即將她轉到另一病格獨立隔離，翌晨獲悉她對變異病毒株N501Y呈陽性。醫管局稱病人在該病格沒離開病牀及沒接觸4人，病牀之間有布簾分隔，中心相信4人受感染風險很低，已致歉並安排單獨隔離治療及基因排序測試。

（疫情第四波）

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