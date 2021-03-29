盼增接種誘因 考慮放寬院舍探訪食肆關閉日數 稱港府研疫苗護照 許樹昌倡半年期

防變種病毒 出入境續須檢測

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫新聞《講清講楚》表示，港府正與專家組商討接種疫苗誘因，例如疫苗護照。他舉例，以色列推出為期半年的旅遊證件，出入境時豁免檢疫。他建議，如本港參考有關做法，穩妥起見應先以半年為限，若屆時有更多數據顯示接種疫苗後抗體維持得更久，可考慮延長證件有效期。

許樹昌補充，隨着各國出現變種病毒，各國都會採取嚴防措施，旅客出發前、抵埗後應接受病毒檢測，呈陰性者可豁免檢疫。不過，本港疫情是否受控至關重要，屆時港府則有條件與外地商討旅遊氣泡等措施。

旅議會料與星洲協議較快成事

旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界期望盡快與內地通關，若海外有一兩個國家或地區可與港達成旅遊氣泡協議則更好。他說，疫苗護照牽涉複雜問題，例如雙方是否承認所用的疫苗、兩地控制疫情的標準等，但港府未有與業界討論。

旅遊業議會主席黃進達認為，不論是疫苗護照還是旅遊氣泡等安排，業界都願意配合，他說日本、泰國及台灣等地都受港人歡迎，最重要是豁免檢疫安排，以提高旅客出行的誘因。至於港府曾與新加坡商討旅遊氣泡，他說港府曾與10多個國家商討有關安排，相信若疫情穩定，與新加坡的協議會較快成事。

許樹昌指出，其他接種疫苗誘因包括院舍及醫院探訪的便利安排，以及若酒樓員工已接種，即使有人確診亦不需關閉14天清潔一兩天便可以重開。

被問到本港檢疫21天的措施可否放寬，許樹昌稱官員正探討，他說如來自高風險地區、沒接種疫苗的人，應維持21天檢疫；如從低風險地區抵港，可考慮減少至14天檢疫，在抵港第三周期間如要參與開會等活動，可安排指定車輛接送。

明報記者

（疫情第四波）