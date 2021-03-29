港聞

港聞一

一層施工全幢聞噪音 街坊：還要忍受大半年

【明報專訊】南山邨空格位改建工程於今年1月底開展，預計施工9個月。有該邨居民投訴工程噪音嚴重影響生活，還要繼續忍受大半年，批評房署從無諮詢居民。記者早前實地觀察發現，受影響樓宇每日僅一層有裝修工人「開工」，鑽牆鑽地聲浪大至身處任何樓層都聽到。房署證實，在工程開展首兩周已收到兩宗有關噪音及施工期的投訴。

居於南山邨南安樓的周先生稱，發現改建工程由11樓開始，由上而下，近日在5樓施工「鑽地鑽牆」。本身返夜班的他稱，改建工程由早至午，噪音令他無法休息及嚴重受滋擾，「房署（到現在）都沒有諮詢及調查工程為居民帶來的噪音、沙塵、油漆臭味等環境滋擾」。他認為房署應聆聽居民不滿之聲，並採取彌補方案，例如提供其他休息場所予受影響居民，「雖然法例容許工程，但房署都需要考慮長時間滋擾是沒有人可接受」。

資深裝修工：有心做20日可完工

記者早前到南山邨觀察，發現南安樓及南偉樓空格位已圍封木板，其中南安樓工地有裝修工人進出，部分圍封位置放有裝修材料，11樓空格位原本的地磚已拆除，而南偉樓則未見任何裝修工人或材料。記者到訪當天，裝修工人正在南安樓9樓施工，未見其他樓層有工人工作，但單是該層的鑽地鑽牆聲浪已大至全幢樓都聽到，即使離開南安樓仍能聽到工程發出的噪音。

有資深裝修師傅表示，鋪磚髹漆、間隔廁廚、鋪水電等工序同步進行，大約20日便可完成一間「清水樓」，形容「有心做可以好快做」，惟他說房署現時的工程似乎是先完成拆牆拆地之後再間隔廚廁，便不屬同步進行。

接兩投訴 房署：盡量縮短工時

房署回應稱，南山邨辦事處在工程開展首兩周收到兩宗有關噪音和施工期的投訴，發言人稱，進行上述工程時會盡量縮短施工時間，並採取各項措施，以盡量減低對鄰近住戶的影響。署方又稱，南山邨改建工程除電力裝置及煤氣管接駁等工程外，亦涉及預約其他單位住戶安排喉管接駁，安排需時。

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

公屋儲物室改建住宅 兩年36間 一單位工期最長一年 房會委員質疑全數350伙要20年
公屋儲物室改建住宅 兩年36間 一單位工期最長一年 房會委員質疑全數350伙要20年
申訴署曾促統計空格位 房署未提供資料
申訴署曾促統計空格位 房署未提供資料
盼增接種誘因 考慮放寬院舍探訪食肆關閉日數 稱港府研疫苗護照 許樹昌倡半年期
盼增接種誘因 考慮放寬院舍探訪食肆關閉日數 稱港府研疫苗護照 許樹昌倡半年期
連續兩日本地零確診 教踢波浸大生初確 華仁小學9人檢疫
連續兩日本地零確診 教踢波浸大生初確 華仁小學9人檢疫
復星：研送另一批復必泰供港澳
復星：研送另一批復必泰供港澳
高血壓血脂六旬漢亡 20日前曾打科興
高血壓血脂六旬漢亡 20日前曾打科興
甫被勸勿駕駛 司機涉酒後倒車撞斃友人
甫被勸勿駕駛 司機涉酒後倒車撞斃友人
新法防母嬰傳乙肝 孕期服藥抗病毒
新法防母嬰傳乙肝 孕期服藥抗病毒
夫猝斃妻患癌 盼籌醫費免老幼無依 家姑：好擔心無完一個又一個
夫猝斃妻患癌 盼籌醫費免老幼無依 家姑：好擔心無完一個又一個
一年200宗職業死亡 勞工團體促「過勞死」列職業病
一年200宗職業死亡 勞工團體促「過勞死」列職業病
鄭若驊稱將修例防起底 泛民憂資訊更封閉
鄭若驊稱將修例防起底 泛民憂資訊更封閉
海之戀私家路違泊常塞「倒灌」幹道 區議員批規劃差
海之戀私家路違泊常塞「倒灌」幹道 區議員批規劃差
工聯稱港資本壟斷 冀選委立會增勞工代表
工聯稱港資本壟斷 冀選委立會增勞工代表
四成港人疫下不願生育 性生活減 產科醫生：預約產檢跌兩成 不育夫婦經濟理由推遲治療
四成港人疫下不願生育 性生活減 產科醫生：預約產檢跌兩成 不育夫婦經濟理由推遲治療
童軍總會數十人私人聚餐 警：無違限聚 九龍城DO蔡敏君「個人身分」參加
童軍總會數十人私人聚餐 警：無違限聚 九龍城DO蔡敏君「個人身分」參加
20萬棵路旁樹 明年加二維碼標籤
20萬棵路旁樹 明年加二維碼標籤
社協調查：劏房業主收益高租值9倍
社協調查：劏房業主收益高租值9倍
港商藉自動化機械人省人力增產能
港商藉自動化機械人省人力增產能
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
機械人茶飲店最快20秒冲一杯
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】融樂會創辦人移居海外 未透露去邊 王惠芬第二次做新移民
【Emily】融樂會創辦人移居海外 未透露去邊 王惠芬第二次做新移民
【Emily】弱聽生獻奏 波折難阻海闊天空
【Emily】弱聽生獻奏 波折難阻海闊天空
【Emily】頭戴PUMA 腳踏Adidas 抗議H&M
【Emily】頭戴PUMA 腳踏Adidas 抗議H&M
【Emily】曾健超議辦 改裝小小遊樂場
【Emily】曾健超議辦 改裝小小遊樂場
【Emily】籌備財案答問 羅致光話今年無花絮
【Emily】籌備財案答問 羅致光話今年無花絮