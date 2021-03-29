一層施工全幢聞噪音 街坊：還要忍受大半年

居於南山邨南安樓的周先生稱，發現改建工程由11樓開始，由上而下，近日在5樓施工「鑽地鑽牆」。本身返夜班的他稱，改建工程由早至午，噪音令他無法休息及嚴重受滋擾，「房署（到現在）都沒有諮詢及調查工程為居民帶來的噪音、沙塵、油漆臭味等環境滋擾」。他認為房署應聆聽居民不滿之聲，並採取彌補方案，例如提供其他休息場所予受影響居民，「雖然法例容許工程，但房署都需要考慮長時間滋擾是沒有人可接受」。

資深裝修工：有心做20日可完工

記者早前到南山邨觀察，發現南安樓及南偉樓空格位已圍封木板，其中南安樓工地有裝修工人進出，部分圍封位置放有裝修材料，11樓空格位原本的地磚已拆除，而南偉樓則未見任何裝修工人或材料。記者到訪當天，裝修工人正在南安樓9樓施工，未見其他樓層有工人工作，但單是該層的鑽地鑽牆聲浪已大至全幢樓都聽到，即使離開南安樓仍能聽到工程發出的噪音。

有資深裝修師傅表示，鋪磚髹漆、間隔廁廚、鋪水電等工序同步進行，大約20日便可完成一間「清水樓」，形容「有心做可以好快做」，惟他說房署現時的工程似乎是先完成拆牆拆地之後再間隔廚廁，便不屬同步進行。

接兩投訴 房署：盡量縮短工時

房署回應稱，南山邨辦事處在工程開展首兩周收到兩宗有關噪音和施工期的投訴，發言人稱，進行上述工程時會盡量縮短施工時間，並採取各項措施，以盡量減低對鄰近住戶的影響。署方又稱，南山邨改建工程除電力裝置及煤氣管接駁等工程外，亦涉及預約其他單位住戶安排喉管接駁，安排需時。