申訴署曾促統計空格位 房署未提供資料

公屋輪5.7年 政府曾指增供應治本

公屋申請人輪候時間屢創新高，房署最新資料顯示，截至去年6月底，公屋輪候冊上有超過25.3萬宗申請，平均輪候時間5.7年。政府認為增加公屋供應是縮短輪候時間的最根本方法，特首在去年施政報告中表示，政府已覓得330公頃土地在2021/22至2030/31年度的10年間，興建31.6萬個公營房屋單位。

另一方面，房署曾稱，大規模的高樓齡屋邨重建計劃並不可取，因會凍結大量原本可編配的單位，對輪候時間即時造成負面影響。

報告：公屋儲物室空置逾萬平方米

以有40多年樓齡的南山邨為例，房署去年10月在資助房屋發展工作小組文件中提到，房委會曾就該邨做全面結構勘察計劃，結果顯示所有樓宇結構均安全，無重建迫切需要。南山邨南安樓及南偉樓空格位改建工程其後在今年1月展開。

翻查資料，申訴專員公署兩年前發表調查報告發現，近四成公屋儲物室空置，總面積逾一萬平方米，有浪費公共資源之嫌。報告特別提到，房署一直無就屋邨內與毗連住宅單位類似的空格位的數量、面積和分佈作出記錄和統計，房署當時解釋空格位有通風和通道用途，不屬儲物室，故無統計，無從得知全港屋邨空格位數量。

申訴署稱，自該署介入後，房署於2017年將順利邨3個空格位改建成住宅單位，顯示空格位實存在改建為住宅單位的可能，認為房署應密切跟進獲批儲物室和空格位的改建進度、認真審視所有儲物室情况，以及應記錄和彙編各屋邨空格位資料，積極研究將空格位改建作住宅單位。