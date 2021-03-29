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申訴署曾促統計空格位 房署未提供資料

【明報專訊】房屋署早於2015年研究將公共屋邨儲物室改建住宅單位，申訴專員2018年發表的調查報告中，揭露有逾萬平方米儲物室空間仍然丟空，報告更提到，除儲物室外，調查期間亦發現房署一直無記錄和統計各屋邨內與毗連住宅單位類似的「空格位」數量和面積，促房署記綠各屋邨空格位資料，並積極研究改建為住宅。本報記者向房署查詢各屋邨內空格位數量、面積和分佈等最新數據，以及如未有統計的原因何在等，惟署方未有提供資料。

公屋輪5.7年 政府曾指增供應治本

公屋申請人輪候時間屢創新高，房署最新資料顯示，截至去年6月底，公屋輪候冊上有超過25.3萬宗申請，平均輪候時間5.7年。政府認為增加公屋供應是縮短輪候時間的最根本方法，特首在去年施政報告中表示，政府已覓得330公頃土地在2021/22至2030/31年度的10年間，興建31.6萬個公營房屋單位。

另一方面，房署曾稱，大規模的高樓齡屋邨重建計劃並不可取，因會凍結大量原本可編配的單位，對輪候時間即時造成負面影響。

報告：公屋儲物室空置逾萬平方米

以有40多年樓齡的南山邨為例，房署去年10月在資助房屋發展工作小組文件中提到，房委會曾就該邨做全面結構勘察計劃，結果顯示所有樓宇結構均安全，無重建迫切需要。南山邨南安樓及南偉樓空格位改建工程其後在今年1月展開。

翻查資料，申訴專員公署兩年前發表調查報告發現，近四成公屋儲物室空置，總面積逾一萬平方米，有浪費公共資源之嫌。報告特別提到，房署一直無就屋邨內與毗連住宅單位類似的空格位的數量、面積和分佈作出記錄和統計，房署當時解釋空格位有通風和通道用途，不屬儲物室，故無統計，無從得知全港屋邨空格位數量。

申訴署稱，自該署介入後，房署於2017年將順利邨3個空格位改建成住宅單位，顯示空格位實存在改建為住宅單位的可能，認為房署應密切跟進獲批儲物室和空格位的改建進度、認真審視所有儲物室情况，以及應記錄和彙編各屋邨空格位資料，積極研究將空格位改建作住宅單位。

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