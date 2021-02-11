公屋儲物室改建住宅 兩年36間 一單位工期最長一年 房會委員質疑全數350伙要20年

明報記者 羅霈潁

申訴署2018年指公屋儲物室四成空置

當年申訴專員報告指出，本港屋邨儲物室有四成空置，批評房署未有善用土地資源。房署當時稱，已有40個分別在葵盛西邨、蝴蝶邨、隆亨邨及順利邨的儲物室或空格位完成住宅單位改建工程，又透露樂富邨另有30個單位已獲獨立審查組批准改建，惟未有公布工程日期。本報翻查資料，未有發現房署曾就改建儲物室或空格位公布一套詳細計劃及時間表，但房委會相關小組文件或個別官員網誌則曾發布相關資訊。

本報近日向房署索取改建屋邨儲物室和空格位工程最新進展，再比對以往公開資訊，發現由申訴署發表報告至去年底的26個月間，房署開展及完成了36個儲物室或空格位的改建工程，當中30個是上述已公布的樂富邨改建單位，相關工程當年獲批後，分別於2019年初和去年初開展，至去年中完成；餘下6個則分別位於愛民邨、彩雲（一）邨和大元邨，改建工程先後於2019年底至去年初開始，至去年底竣工，其中大元邨涉及一個單位，施工期竟長達要一年。

南山邨禾輋邨34單位改建料今年完成

另一方面，南山邨部分樓宇內有空格位正改建，記者到場觀察發現，南安樓單數樓層電梯大堂對出空格位正在裝修，建築公司告示顯示，工程涉及各層遊戲位置改建為居住單位，工程由1月27日展開，預計9月完成；另一張建築公司告示則提到工程也涉及南偉樓，記者巡視兩廈現時圍封位置，估計共有13個單位施工。

房署證實，南山邨自1月底有13個空格位正進行改建，預計今年底竣工。署方又透露，禾輋邨去年初有21個儲物室或空格位開展改建工程，預計今年中完成，意味共有34個單位正在改建。至於完成這批單位工程後，未來尚有多少儲物室或空格已納入改建計劃及工程時間表，房署則未有提供。

運房局長陳帆在2019年7月網誌曾提到，為增加住宅單位，公屋儲物室也不「放過」，當時估計總數有約350個儲物室可改建為符合新建公共屋邨一人或二人單位的最低14平方米室內樓面面積。

羅健熙：應如建屋量定期公布進度

房署：按個別屋邨情况做可行研究

身兼房委會商業樓宇小組委員會委員的民主黨主席羅健熙批評，按目前工程進度推算，要完成300多個儲物室的改建工程，「豈不是要做成20年？」他說房署一直無提供更多改建工程資料，無法得知工程緩慢原因，「會否涉及技術問題？或是工程合約、投標等問題？」他認為，改建單位是增加單位供應的方式之一，應如建屋量般定期檢討和公布數據及進度，「如果一直有做，房署應該向委員匯報進展」。

房署回覆稱，把儲物室或空格位改建住宅等用途不一定可行，往往遇上各種限制，包括未符建築物及相關條例、單位毗連山坡而未能開窗等環境因素，該署一直探討各種方法更有效使用這些空間，近年透過加強天然照明及通風，獲批准改建部分空間。房署又稱，物色到適合改建的儲物室或空格位後，仍須經連串程序以符合法例、土地用途規定和技術要求。被問及改建時間表及目標，署方稱因應個別屋邨情况做可行研究，獲取所需批准等工作的時間各異，房署會持續檢視和進行上述工作。

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