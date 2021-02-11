公屋儲物室改建住宅 兩年36間 一單位工期最長一年 房會委員質疑全數350伙要20年

【明報專訊】本港公屋單位供應緊絀，申訴專員公署2018年10月曾發表主動調查報告，揭示房屋署未有善用各公共屋邨空置儲物室改建為住宅單位以增加供應，房署當時回應稱部分儲物室及「空格位」已完成及正在改建，並會繼續積極研究。當局透露符合改建成住宅單位的儲物室約有350個。事隔逾兩年，本報近日追查及比對數字，發現房署在約26個月間只完成36個單位的改建工程。有房委會小組委員認為改建進度緩慢，質疑要完成全數合適儲物室改建「豈不是要做20年？」，並促房署定期向委員及公眾交代改建進度。
明報記者 羅霈潁
申訴署2018年指公屋儲物室四成空置
當年申訴專員報告指出，本港屋邨儲物室有四成空置，批評房署未有善用土地資源。房署當時稱，已有40個分別在葵盛西邨、蝴蝶邨、隆亨邨及順利邨的儲物室或空格位完成住宅單位改建工程，又透露樂富邨另有30個單位已獲獨立審查組批准改建，惟未有公布工程日期。本報翻查資料，未有發現房署曾就改建儲物室或空格位公布一套詳細計劃及時間表，但房委會相關小組文件或個別官員網誌則曾發布相關資訊。
本報近日向房署索取改建屋邨儲物室和空格位工程最新進展，再比對以往公開資訊，發現由申訴署發表報告至去年底的26個月間，房署開展及完成了36個儲物室或空格位的改建工程，當中30個是上述已公布的樂富邨改建單位，相關工程當年獲批後，分別於2019年初和去年初開展，至去年中完成；餘下6個則分別位於愛民邨、彩雲（一）邨和大元邨，改建工程先後於2019年底至去年初開始，至去年底竣工，其中大元邨涉及一個單位，施工期竟長達要一年。
南山邨禾輋邨34單位改建料今年完成
另一方面，南山邨部分樓宇內有空格位正改建，記者到場觀察發現，南安樓單數樓層電梯大堂對出空格位正在裝修，建築公司告示顯示，工程涉及各層遊戲位置改建為居住單位，工程由1月27日展開，預計9月完成；另一張建築公司告示則提到工程也涉及南偉樓，記者巡視兩廈現時圍封位置，估計共有13個單位施工。
房署證實，南山邨自1月底有13個空格位正進行改建，預計今年底竣工。署方又透露，禾輋邨去年初有21個儲物室或空格位開展改建工程，預計今年中完成，意味共有34個單位正在改建。至於完成這批單位工程後，未來尚有多少儲物室或空格已納入改建計劃及工程時間表，房署則未有提供。
運房局長陳帆在2019年7月網誌曾提到，為增加住宅單位，公屋儲物室也不「放過」，當時估計總數有約350個儲物室可改建為符合新建公共屋邨一人或二人單位的最低14平方米室內樓面面積。
羅健熙：應如建屋量定期公布進度
房署：按個別屋邨情况做可行研究
身兼房委會商業樓宇小組委員會委員的民主黨主席羅健熙批評，按目前工程進度推算，要完成300多個儲物室的改建工程，「豈不是要做成20年？」他說房署一直無提供更多改建工程資料，無法得知工程緩慢原因，「會否涉及技術問題？或是工程合約、投標等問題？」他認為，改建單位是增加單位供應的方式之一，應如建屋量般定期檢討和公布數據及進度，「如果一直有做，房署應該向委員匯報進展」。
房署回覆稱，把儲物室或空格位改建住宅等用途不一定可行，往往遇上各種限制，包括未符建築物及相關條例、單位毗連山坡而未能開窗等環境因素，該署一直探討各種方法更有效使用這些空間，近年透過加強天然照明及通風，獲批准改建部分空間。房署又稱，物色到適合改建的儲物室或空格位後，仍須經連串程序以符合法例、土地用途規定和技術要求。被問及改建時間表及目標，署方稱因應個別屋邨情况做可行研究，獲取所需批准等工作的時間各異，房署會持續檢視和進行上述工作。
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