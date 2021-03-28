立會改制後直選議席 葉劉料建制可贏一半

葉劉淑儀昨在商台《政經星期六》表示，立法會的五大選區將來可能變成10個，每選區兩個議席，整個政治藍圖要重畫。她又指，比例代表制也要改，現時7%得票就能進入立法會，泛民和建制都有極端的人入議會。她估計，若是年底舉行立法會選舉，市民怨氣不會減少，議會不會無反對聲音，只是傳統泛民和勇武派少了，但都有泛民素人參選，她說可以反對政策，但不可以反對憲制。

TVB引述田飛龍：資審委至少20人

葉太表示，資格審查委員會成員應由中央委任，不應由可能爭連任的特首委任，但成員應具法律知識和較溫和的人士，政黨不應參與，人數不需太多。她認為，改由地位超然的資格審查委員會，無畏無懼作決定是好事。

無綫新聞引述全國港澳研究會理事田飛龍建議，委員會至少有20人，人選可是退休法官、前高官、駐港國安公署代表等，彰顯公信力。

學者：改制後選擇減 泛民難協調

中大政治與行政系高級講師蔡子強回應指，將「比例代表制」改為「雙議席單票制」的話，從選民的角度選擇少了很多，選舉已無意義、「沒精打采」，因為在泛民、建制「六四比」之下，一定是兩陣營在一選區各取一席，建制一方有中聯辦在背後協調每區不會出多過一位候選人；而泛民一方要協調也難，也視乎資格審查委員會是否批准素人入閘，而素人亦未必能取得選委會的提名票。