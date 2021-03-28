國安委首辦全民國安教育日 紅隧掛相關大型廣告牌 政府未透露開支

紀律部隊辦訓練學校開放日

另外，政府在紅磡海底隧道口掛上大型廣告牌，展示「國家安全 護我家園」、「完善選舉制度 落實愛國者治港」的標語，本報已向政制及內地事務局查詢相關開支。

至於今年「全民國家安全教育日」的開支，政府發言人回覆稱根據《港區國安法》，財政司長會按特首批准，從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支，舉辦全民國家安全教育日所需的經費，也屬維護國家安全的開支。

發言人提到，《港區國安法》已在去年6月公布實施，港區國安法第三條訂明，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責；第十條則明確要求特區開展國家安全教育，提高市民的國家安全意識和守法意識。

政研所：規模料較往年大

香港政策研究所董事暨行政總裁馮可強接受本報查詢時表示，今年特區政府會直接主辦全民國家安全教育日，料規模會比以往大，「原因（政府）毋須向我們解釋」。至於過去舉辦活動所需金額和資金來源，馮稱不便公開。全國人大常委譚耀宗認為，由國家安全委員會主辦全民國家安全教育日合理，因為這是國家的事，由更高層機構主辦是正常。

有報道指根據《全民國家安全教育日2021》的文件，教育日會有五大活動，包括開幕主題講座等；中央政府教育部亦會送贈書籍予教聯會。

教聯會主席黃錦良接受查詢時稱，暫未收到通知中央政府教育部會送書，他稱早前教育局已通知學校，就全民國家安全教育日有很多活動展開，包括舉辦「國家安全校園壁報設計比賽」和「2021『全民國家安全教育日』網上問答比賽」。