環團憂農業園工程毁瀕危油麻藤

【明報專訊】古洞南蕉徑的農業園被建造工程破壞土質而暫時停工，環保觸覺日前到現場觀察，發現農業園工地附近有灌溉水源遭油污污染，又發現該處有現存其中一個最大型的野生紫花油麻藤群落，其中一個群落更位於擬興建900米道路的位置。環保觸覺擔心野生紫花油麻藤群落會因工程被移除，促當局考慮更改設計，以擴闊現有道路取代建新路，減少對當地生態破壞。
長春社早前發現，農業園工地破壞農地土質，有用作復耕的農地被堆上逾1.2米高石料，土木工程拓展署上周四（25日）暫停工程，以與環團商討及跟進意見。另一環團環保觸覺的研究主任劉加揚日前到現場觀察，他稱農業園範圍內，有本港其中一個最大型野生紫花油麻藤群落，並稱油麻藤的生長條件要求很高，需接近河流的樟樹生長，紫花油麻藤更是香港獨有。
紫花油麻藤是港油麻藤的一種，翻查漁護署的香港植物標本室資料，港油麻藤是瀕危物種，約於1850年在銅鑼灣首次發現，現時主要分佈在大埔、林村谷、鳳園、船灣等地。
促擴路代替建新路
劉加揚表示，他在現場發現，有一群紫花油麻藤正正位於擬建的900米道路位置，但未獲當局標示記錄，懷疑被「睇漏眼」。他擔心道路工程展開後，該群紫花油麻藤將被移除；促請當局調整道路設計，以擴闊現有道路取代興建新路，減少對當地生態破壞，同時在未有完整保育計劃前繼續暫停工程。