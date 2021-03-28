環團憂農業園工程毁瀕危油麻藤

長春社早前發現，農業園工地破壞農地土質，有用作復耕的農地被堆上逾1.2米高石料，土木工程拓展署上周四（25日）暫停工程，以與環團商討及跟進意見。另一環團環保觸覺的研究主任劉加揚日前到現場觀察，他稱農業園範圍內，有本港其中一個最大型野生紫花油麻藤群落，並稱油麻藤的生長條件要求很高，需接近河流的樟樹生長，紫花油麻藤更是香港獨有。

紫花油麻藤是港油麻藤的一種，翻查漁護署的香港植物標本室資料，港油麻藤是瀕危物種，約於1850年在銅鑼灣首次發現，現時主要分佈在大埔、林村谷、鳳園、船灣等地。

促擴路代替建新路

劉加揚表示，他在現場發現，有一群紫花油麻藤正正位於擬建的900米道路位置，但未獲當局標示記錄，懷疑被「睇漏眼」。他擔心道路工程展開後，該群紫花油麻藤將被移除；促請當局調整道路設計，以擴闊現有道路取代興建新路，減少對當地生態破壞，同時在未有完整保育計劃前繼續暫停工程。