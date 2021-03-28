會否追究《鏗鏘集》製作費 港台：暫無回應

法政匯思成員何旳匡表示，若員工犯下重大過失令僱主冒受損失，僱主可向其追究，但需視乎該員工是否蓄意犯錯、其聘用條款及守則等情况而論。

香港電台節目顧問團19名成員昨發表聲明，指控李百全近日濫用職權、干預編輯自主事件，有管理層要求事先過目《鏗鏘集》等節目的不同集數內容才對外廣播，批評出現審查港台節目內容情况，而管理層未向員工解釋抽起節目原因。

港台顧問團發聲明轟李百全

聲明又指李百全連同助理廣播處長區麗雅接連整肅和清洗港台電視部節目內容，完全無視對港台編輯自主和新聞自由的承諾，意圖將港台貶為政府宣傳機器，而非建構公民社會平台，要求李百全向外解釋節目抽起和調動原因及準則，並取消送交編輯委員會預審節目計劃書的機制，尊重前線編採人員編輯自主。