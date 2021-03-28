限制報道「9P例」拒放寬 湯家驊：保障公平審訊 葉巧琦：涉公益應公開

被告稱欠時間指示律師 葉：涉違人權法

開庭首日，47名被告的律師要在短時間內會見當事人，有被告疲勞至暈倒。葉巧琦認為，警方將47人報到日期由4月改至2月，「即本該有準備，但（審訊情况）卻顯示警方和律政司也不像有所準備」。她認為，被告保釋申請屬個人情况，和其他被告無關，「為何要全部待在庭？」有被告投訴不夠睡眠、沒充足時間給律師指示等，亦涉違《人權法》第11條「給被控告人予充分之時間及便利準備答辯並與其選任之辯護人聯絡」。她認為在整體案件管理上，「有好大空間去改善，做得很不理想」。

警方律政司：案件入司法程序 不評論

本報向警方及律政司查詢兩者溝通情况、律政司有否向警方發出指示等，均獲回覆表示案件進入司法程序，不評論。

是次庭審傳媒被「9P」限制報道，葉巧琦認為，法庭沒有充足解釋為何不能放寬，又認為國安法涉及公眾利益，如傳媒不能詳盡報道，大眾必會有疑慮，認為不應讓人作與事實不符的猜測。對於有律師指難以找出保釋或不能保釋的因素，葉巧琦以黎智英不獲保釋的案例指出︰「是次不是47比0，是有人獲保釋的」，因此「不可以單方面說，中了便『死梗』、『一定不能保釋了』」，認為港區國安法屬新法例，並需視乎往後發展。

湯：看不到有何公眾利益要豁免

湯家驊亦認為，傳媒被限制報道，或令公眾留意不到允許或不允許保釋的共通點，但他說9P可保護被告獲公平審訊，「可能被告在申請時承認了某些東西，對日後審訊不利的；又可能有個人資料被傳媒拿到」，且法官一般保守，如沒有重大的公眾利益，一般不予酌情。湯又表示，是次案件的保釋申請屬被告個人情况，不影響其他案件的原則，「看不到有何公眾利益要法庭豁免」。

（搜捕之後˙二）