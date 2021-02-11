律師：有人承諾1 第二個承諾2 第三個3.5…… 保釋條件辯方愈開愈辣 理解被告內心恐懼

「公正的說，所有被告都有見過律師」

條件不斷遞增 「後來似是白色恐怖」

47人案庭審4日，保釋條件不斷遞增：不得發表違反國安言論、不得組織或參與選舉、高價保釋金，「我都覺得：『嘩！好辣！』」X說，裁判官技術上甚少會主動開出條件，是次多項保釋都由一眾被告代表律師開出，「有種意見是，一開始不應該提出那麼辣的條件……但一開始已有大狀提出，有人承諾1、第二個承諾2、第三個3.5」。X說，「到後來似是『白色恐怖』，被告怕人有我沒有。」後來總裁判官統一成4個標準，X說：「我覺得不必急於『砍掉手腳』，但，我好理解被告心情好恐懼，律師也只是依被告指示去做。」往後的便是歷史。

指法治「一定有窿」 嘆被利用達政治目的

而試圖以自己屍體捍衛「法治未死」的那位，當日亦於庭內，現仍身陷囹圄。對處理過社會運動案件及本案的X而言，所謂「法治」，「不用貪污、錯誤的手段去篤爛它，但法治一定是有窿、有空間的……現在感覺是，有些人純粹利用法治的窿，推到最盡，去達到一些政治目的……法治不是『已死』，是給大家用到盡，我們看着，是很無力的」。

未畏接案 笑言「像內地維權律師」

有律師拒接港區國安法案件，X當仁不讓，更笑言自己近日和同行談起，「會想像我們會不會像內地的維權律師一樣」，但X卻不畏縮，「其實我預了『他們』會有個列表，誰誰誰曾經代表過某某某……我不會在最前，但他們肯定有紀錄的」。

（搜捕之後˙二）