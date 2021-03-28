陳辭次序似倒轉 「如要辯方先露餡」 回顧馬拉松庭審 律師：控方可聽完再駁「撳住打」

明報記者 李以莊

【系列完】

「史詩式申請保釋」，律師X引述傳媒如此形容那4天的庭審，因其法律代表身分，要匿名述說這首「史詩」。

嘆官強硬 不會被自辯抽泣感動

這詩首聯破題︰47名初選參與者2月28日被預約拘捕，翌日提堂，一併被押解到庭，犯人欄未能全數容納，部分被告坐在律師枱最後一行，「扭頭便看見他們」，X說，「感覺很surreal（超現實）」，「當中有很多大家熟悉的面孔，事情好快突然來到這一步，未消化到」。X形容，4日的庭審，劉偉聰陳辭時哽咽說「有人仍稱我為劉大狀而非D16（第16名被告）」，令他感觸；而47人在庭上表現「輕鬆」，「不知是否故作輕鬆」，但他們之間互動，互相替大家着想，「在庭大叫說誰不舒服，說誰辛苦、誰沒法洗澡」，令他感動。

律詩頷聯對仗、平仄講求工整，要在繩墨之中，即如法庭屬辯理之地，縱有戲劇性插曲︰資深大律師梁家傑突說不代表退出公民黨的4人，楊岳橋、譚文豪等申請自辯，「那一刻已估到他們說個人的事，」X說，楊及譚陳辭抽泣，「我感覺是︰沒有用的，法官很robust（強硬），不會被感動」。

終院指保釋無關舉證責任 律師：庭上雙方仍引用

X曾處理社會運動案件，這次是首次處理國安法案件，參考終審法院拒絕黎智英保釋的案例，「終審法院的判辭中列出保釋不應是burden of proof（舉證責任），問題不是by default（預設）地——『舉證成功，結果是A；舉證失敗，結果是B』——不是這樣，而是將所有東西呈予法官判斷」；然而，「當日控辯雙方仍有用burden這概念」。

官着先交檢控材料「看看證據」

控方稱證據「太多」倡辯方先陳辭

頸聯格式本亦有規可循，但牽涉到國安法，卻變「拗體」︰處理保釋申請期間，總裁判官蘇惠德要求控方先提交檢控材料，以「看看有什麼證據，少少都好」，控方答應了，休庭後卻以證據「太多」為由未能提交，反建議讓辯方陳辭後再作相應反駁。X說：「有一點irregular（不規律），掉轉了，等於控方可以撳住我們來打，彈藥無盡的，我們不知他有多少彈藥，像要我們先露了餡，再被控方拿出來打……我們是被動的，要估計對方拿出什麼，而控方優勢是，他們聽完才反駁。」他說，眾被告曾向律師交代自己涉案的可能原因或材料並作指示，「但有些彈藥（證據）我們第一次見，有時我們內心反應都是︰『嘩，原來有這份東西』，便即場向後面的被告索取指示」，一來一回耗時，亦是庭審長達4日的原因之一。

保釋「真的不知標準在哪」

稱對比被告言論簽過什麼 找不到pattern

47人中15人最初獲准保釋，條件包括不接受傳媒訪問發表違國安言論、不參與或組織選舉等，被告親友形容為「社會性死亡」，但究其實，條件是由辯方開出（見另稿）。其後，被羈押者提上訴，代表律師團隊亦提供協助，X嘆氣說，比較過裁判官批出「允許保釋」及「不允保釋」的被告，「真的不知標準在哪……我們甚至對比過他們簽過了什麼，公開言論有否提『港獨』、無差別否決預算案，是否背負其他案件等等因素，都有考慮」，「但實在找不到共通的pattern（規律）」。史詩尾聯，埋下懸念。

（搜捕之後˙二）