YouTube片「帶」港人淨灘 信「力量會變大」

「疫情之後人人都行山，那麼我就下海，避開人潮。」陳Wing頻頻淨灘，卻發現網絡上沒有港人拍攝淨灘相關的影片，因而冒起拍片念頭。她將頻道取名「SEA忽」，笑說是自己忽然想做一些與海有關的事，頻道便因而得名。

「讓觀眾感受下幾多垃圾」

帶着航拍機與GoPro到達海灘，每當發現奇特的垃圾，陳Wing便會開機拍攝，高爾夫球桿、車胎、充氣泵……逐一拍下，再以航拍記錄淨灘前後對比，「光看照片一定沒有現場看這麼震撼，所以我想用第一身拍片，讓觀眾感受一下這裏有幾多垃圾」。過去從未接觸過影片製作的她，由零開始上網自學剪片，曾剪片到凌晨4時才睡。

頻道的訂閱人數仍不過百，但收到不少正面回應。有網民問她能否參與淨灘，也有人查詢前往海灘的路線。由於海灘位置偏遠、山路崎嶇，她考慮安全問題，未有公開路線。她說朋友看完她的影片後，行山或到海灘時亦嘗試清理垃圾，成為意外收穫。「一個人力量的確好渺小，但每個人都有影響力，只要用你的方法話畀人知，慢慢加埋就會變咗一個大力量。」陳Wing如此深信。