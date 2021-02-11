【周日人物】每周海灘執垃圾 南丫女：努力愛這地 點算廢樽「品牌調查」 交環團作企業倡議

在家工作省通勤時間

天未亮偕島民划直立板出海

周六的南丫島滿是遊人，一身行山裝束的陳Wing和朋友一行10人，遠離熱鬧的大街，沿着小路、穿過石澗前往白鴿坑淨灘。在本地手機應用程式公司工作的陳Wing，因疫情在家工作，騰出不少時間留在島上，與鄰居一同划直立板出海探索。約半年前，鄰居發現一個海灘上有多袋垃圾，提議眾人以直立板將垃圾運走。自此，陳Wing和一班島民便恆常到不同海灘清理垃圾，有時天未亮，她和幾名島民已在南丫島發電廠旁的海邊，一人一塊直立板，睡眼惺忪地划到海灘清理垃圾，約9時回航，準時回家開電腦上班。

尋「異物」驚喜多 垃圾變新鞋

訪問前兩周，陳Wing才到過白鴿坑淨灘，這天甫到埗，便見灘上滿是七彩的包裝紙和發泡膠箱，「嘩！兩星期咋喎，又咁多？」眾人放下背包，戴起手套，帶隊的Stanley向大家分發尼龍袋，10人分散石灘不同位置俯首彎腰「尋寶」。淨灘團隊以女生居多，每當執到「異物」，大家都會放聲：「有張膠櫈呀，仲坐得㗎！」、「呢度有隻鞋！」、「枕頭都有，充咗氣𠻹㗎。」陳Wing說，早前有人在灘上拾到一雙新淨的New Balance球鞋，拿了回家穿。

發泡膠成河 出動巨筷防水衣

覓醫療用品「最深刻」

白鴿坑有一條約兩米深的「發泡膠河」，水面漂滿發泡膠箱和垃圾。Stanley穿起防水衣走進河裏將發泡膠撈起，其他人則在河邊，以木條製成一對巨型筷子夾起垃圾。這日發泡膠河上卡了一個大車胎，叫眾人束手無策。陳Wing回想兩年多前，說：「（超強颱風）山竹之後來過睇，當時水面堆了3至4層發泡膠箱，延綿超過5米，好誇張！」

除了浮標、發泡膠箱和膠樽等「常客」，陳Wing亦發現不少口罩和醫療用品，甚至曾拾到帶有針頭的針筒，「老實說最深刻一定是發現醫療用品，因為你唔知佢入面係裝咩、掂過咩人，疫情之下，係咪應該更注重醫療用品的棄置方法呢？」在眾多海岸垃圾中，她特別抽起膠樽做紀錄，為響應環團早前提出的「品牌調查」，藉着灘上各品牌的垃圾數字，向相關企業作倡議，「發泡膠很輕，如只計算垃圾重量，未必能反映嚴重性，唯有數字最有說服力」。

「維他加一、清涼水加二……」眾人在灘上插起拾獲的一支旗，並圍在旗下逐個膠樽點算。陳Wing說，早前曾兩度清理南丫島一海灘，合共拾了近2000個膠樽。垃圾不會說話，卻能反映人類的消費模式，陳Wing嘗試分析垃圾出現的成因，「最近見到最多的是維他水，會否因為近年價格較低所致呢？」烏龍茶膠樽數量亦多得令她驚訝，「淨灘後去行山會留意多咗，發現真係有好多人唔飲水就夾住一支茶上山」。

兩小時裝滿30袋 最重14公斤

淨灘約兩小時，帶來的30多個垃圾袋全部載滿，每袋重1公斤至14公斤不等。由於山路崎嶇陡峭，難將垃圾帶走，唯有聯絡食環署派船前來收走。陳Wing說，早前在礁石較多的海灘，船無法靠岸，他們只好組成人鏈、在陡峭的山路上扶着繩索，將垃圾逐袋運走。

在烈日下淨灘，好比體能鍛鍊，絕不輕鬆，陳Wing卻視之為一份責任，「最近常常聽到有人移民，但我相信仍有很多人正留下努力的，大家只是以不同方法保護香港、愛這片土地」。對於陳Wing，淨灘正是她向這片土地表達愛的方法。

明報記者 陳冬綾