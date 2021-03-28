酒吧業願戴口罩飲管飲酒換復業

酒吧業：停業4月 業界態度變軟

香港酒吧業協會主席錢雋永前日接獲食環署代表來電商討復業安排，他表達業界願遵從食肆所需措施，對方則提出政府希望酒吧客喝酒時繼續戴口罩，並以飲管飲酒，料將成復業條件。錢說，3個月前業界反對此建議，但如今停業4個月，300間酒吧倒閉，有的酒吧欠租，有的借錢交租，業界態度變軟願盡力配合。署方沒提復業時間表，但他相信疫情穩定下最快本周公布。

錢續稱，政府無要求其他食肆的顧客戴口罩用飲管喝酒，相信此規定只適用於純酒吧，盼日後顧客能適應新政策，即是有的酒吧可除口罩喝酒，有的要戴口罩喝酒，視乎處所牌照。至於酒吧業會否感到不公平，他說「酒吧業無地位、無話語權……好難講公唔公平，只講求復業」。

食衛局無正面回應是否要求酒吧客戴口罩等，局方稱會在疫情受控下，以更精準方式逐步有序地分階段放寬措施，會與業界保持溝通。

另外，香港康樂體育專業人員總會昨聯同游泳教練開記者會，指泳池在疫下已累計關閉297天，大部分教練無工開，轉為做送外賣、送貨、清潔工作等。香港游泳代表隊前成員、現為教練的蔡曉慧稱，「運動員失去目標，有些會怕不能重拾以往狀態，游水的獨特性，很難在陸上或家中練習。」

泳界願兩周一檢換重開泳池

總會的《香港游泳教練業界防疫管理約章》已有90間、逾七成泳會簽署，願每14日檢測一次，若有足夠配套，願每7日一檢。約章列明，教練落水後戴面罩，在岸上與學員均戴口罩，又建議暫停淋浴設施，換取重開泳池。

（疫情第四波）