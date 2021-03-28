為探中風父願打疫苗 家人批病人權益被削

盼為父按摩 稱視像探訪作用小

72歲的余爸爸今年1月13日因中風被送入瑪嘉烈醫院，之後一直昏迷，一度呼吸困難，於2月4日接受氣管造口手術。院方曾安排視像探訪及4次恩恤探訪，余小姐認為視像探訪作用不大，反而希望為長期臥牀的父親按摩及護理身體，「想起自己幫不到阿爸，就會突然喊」，她經常因此失眠。

余小姐遂搜尋中風的各種治療方法，並向院方申請以中醫針灸輔助治療，但院方指因疫情，有關醫療服務亦暫停，「相比起新冠肺炎，中風死亡率更高，難道因為防疫，就可以罔顧其他死亡率更高的病患？」她認為防疫固然重要，但病人需要家人陪伴及支持，不應因防疫而剝削病人權益。

瑪嘉烈：明白心情 已安排恩恤探訪

余爸爸本月11日被轉至荔景大樓，余小姐指該處兩間病房共用一部電話，家屬每周僅有兩次、每次15分鐘視像探訪，院方每周回覆一次病情。她認為視像探訪及病情回覆次數不夠，冀醫院可安排家屬最少每兩周一次入病房探訪。

瑪嘉烈醫院發言人回覆，公立醫院已全面暫停探訪，但院方十分明白及理解病人家屬心情，已先後安排4次恩恤探訪，因應家人對病人目前情况的憂慮，院方每周為其家人提供視像探訪。至於安排中醫到病房為病人作針灸治療，院方稱在「緊急應變級別」下，基於感染控制的考慮而未能安排，院方會持續密切監察病人情况，提供適切治療。

（疫情第四波）