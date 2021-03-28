只求醫院恩恤 多握爸爸的手 癌父病危 女盼一家同陪伴

【明報專訊】「我爸辛苦養大我們，他最後最痛苦時，我們竟不能陪在他身邊，我覺得很不人道。」醫管局在新型冠狀病毒疫情下，暫停急症醫院探訪安排逾一年，病人家屬郭小姐稱醫生指其父親或只餘下10多天壽命，她希望可多握到父親的手、摸他的額、抹他的淚，卻苦無機會，只盼每周恩恤探訪兩三次，陪爸爸走人生最後一段路，讓一家五口在父親彌留時同聚。
明報記者 羅嘉凝
盼每周恩恤探訪兩三次
80歲的郭父上月確診血癌，上月中因血癌引致腸壞死入瑪麗醫院，隨後要初除大腸，手術後家人透過視像探訪。郭小姐上周六接受本報記者電話訪問時憶述，當時父親喃喃自語「好慘、好慘」，她憂父過分操勞，亦不欲多言，只盼他多休息，殊不知父親病况愈來愈差，家人透過平板電腦視像探訪，已漸漸無法與父親對話。
恩恤探訪限二人 二哥未見病父
郭小姐說本月初獲恩恤探訪，但只限二人，結果她與大哥入病房，「我爸可以握住我手，握得很緊很緊，我知他想表達什麼，我可以安撫他，摸他的額、為他抹淚」，她認為這樣的陪伴與安慰才最真實。後來院方安排她與母親學清潔造口時，二人亦見到他一面，尚欠二哥未見過病牀上的父親。
郭指醫生曾預告若父親情况轉差，或僅餘10多天壽命，她不希望父親在最後日子孤單一人，亦不欲在父親彌留、沒什意識時才再見。她又說，院方曾表示父親臨終時，可安排兩名家人入內陪伴，其他人要在走廊看平板電腦，「我們一家五口，無可能只安排二人入去（病房），一個核心家庭都不齊人」。
瑪麗醫院發言人回覆，由於無提供病人同意書，院方未能透露與病人相關詳細資料，而公立醫院仍處於「緊急應變級別」，暫未能作出探訪安排，但醫院及病房會繼續在可行情况下作恩恤安排或視像探訪，若病人有臨牀原因，如正接受紓緩治療或臨終病人，會作個別恩恤安排；醫管局會考慮感染控制風險，視乎疫情發展適時檢討安排，接種疫苗是其中一項考慮因素。
彭鴻昌：疫情緩和 有條件放寬
關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，自去年1月25日暫停公院探訪，其間僅短暫放寬復康醫院探訪，協會接到近百宗探病求助。他指疫情漸緩和，有條件放寬危急病人探訪，例如家屬做快速測試後可探訪、核心家庭成員可陪伴臨終病人等，而復康醫院亦可回復每周、每名病人有一名家屬探訪，若家屬已打疫苗及入病房前做快速測試，可研究增探訪時數、密度、人數等。