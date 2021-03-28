接種中心接待工作 擬聘旅界1800人

涉1.3億 主管級月薪達4萬

公務員局：正與業界商安排

旅遊業消息人士說，政府疫苗接種中心有不少輕便工夫要公務員「OT工作」，於是向政府提出聘業界人士，政府認為可行。他指若成事能聘約1800人，當中約130個主管級職位，每個接種中心會有小量主任及副主任，薪金為3萬至4萬元，前線接待員時薪約100元。

消息補充，政府早前推「創職位」提供3萬個有時限的就業機會，上述計劃從中撥千多個位予旅遊業前線員工。

消息：盼5月初推 為期5個月

消息稱，接待員能選上班日數，為平均分配，每人上班上限為每個月15至16日。計劃盼能於5月初推出，初步為期5個月，視乎疫苗接種進度。酒店商會、旅行社商會、導遊團體、巴士公司等會組成執行委員會，並成立一間公司，負責統籌及營運工作，員工會有強積金和大假。除了在接種中心工作的前線員工外，統籌者不支薪。另一消息人士表示，從業員起碼要有一年工作經驗，以識別是真正受影響的旅遊業者。

布吉擬7月起接種者入境免隔離

另外，泰國經濟形勢管理中心前日宣布，若布吉島居民的新冠病毒疫苗接種工作順利，7月起已打疫苗的外國遊客入境布吉島可免隔離。布吉島將成為試點，遊客要出示疫苗證明，在機場接受檢測，抵埗後7日須在指定地方遊玩，其後才能自由活動，另手機要安裝追蹤應用程式。官方預計若順利，到第四季推展至蘇梅島、芭堤雅、清邁等。

不過，縱橫遊常務董事袁振寧認為，若本港未解除入境隔離，料泰國新措施不吸引。

（疫情第四波）