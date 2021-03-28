年輕患者易失味覺 有人嗅不到大便臭味

袁國勇稱已有抗體「好開心」

為自己以「皮裏注射」方式接種新冠病毒疫苗的袁國勇昨日表示，自己已出現抗體，並笑說比他年輕20年、以肌肉注射的同事所產生抗體量比他「低好多」，「好開心，因為搵自己做到實驗」。他又稱，本應本周五接種第二劑，「希望有得打啦，相信我個免疫應該唔錯」。

藥劑師料打一針抗體維持不久

本港暫未知道何時可恢復接種BioNTech，衛生防護中心總監林文健稱，海外衛生當局建議距離接種首劑BioNTech過了42日後仍可以補打第二針，而毋須重複接種首針。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨日在港台《星期六問責》稱，暫有臨牀研究顯示的疫苗有效率，都是打兩針的數據，情况像讀書，打兩針可令免疫系統記憶更深。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目稱，若只打一針，抗體在體內應只能維持4至6個月，對於有數據顯示BioNTech疫苗打一針的保護率有80%，他相信維持的時間也不長，打了第二針後抗體可維持更長時間。

（疫情第四波）