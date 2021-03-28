6宗全輸入 4個月來首零本地確診 袁國勇：天氣回暖及加強追蹤 「清零」好時機

視察涉確診北角健身中心

袁：如URSUS爆發可能較低

確診的日籍空中服務員在潛伏期及傳染期曾7次到北角「GO24 Fitness」，港大微生物學系講座教授袁國勇昨到該處視察，其後指舖位前身是食肆，健身中心負責人沿用上手設備，內有鮮風口，中心亦擺放兩部高效能顆粒阻截器，分別設於瑜伽班課室及跑步機附近。

不過，袁國勇相信該中心鮮風量仍不足，初步判斷「看起來應該一定不夠（每小時）6次（換氣）」，需待機電工程署計算實際數字。另外，其中一個鮮風口位於廁所內，為減臭味，廁所內有出風位，料鮮風或甫進入健身中心就被抽走，影響健身室內鮮風量。袁稱已與負責人溝通，負責人將會聯絡承辦商看如何改善。該中心會關閉14日，對於未改善鮮風量不足下應否繼續停業，袁國勇稱須等數據結果及衛生防護中心的風險評估再決定。他續說，不排除任何染疫的可能，患者曾到機場換八達通，可能在那裏感染到，也可能在那裏傳開。

患者居劏房兩住客未能聯絡

衛生防護中心總監林文健稱，上述患者居於銅鑼灣禮賢大廈劏房，同一單位其他9個劏房，有1個空置，另外8個劏房中仍有兩名劏房住客未能聯絡，其他住客已送檢疫中心。他呼籲該兩名住客盡快與衛生防護中心聯絡，以安排檢疫。

本港昨增6宗確診，全屬輸入，累計11,445宗確診和1宗疑似個案，是自去年11月16日後再次錄得零本地個案。昨日6宗輸入個案中，包括3名外傭，及有3人驗出帶N501Y變異病毒株，累計本港錄得131宗變異株個案。同日另有少於10宗初步確診，當中沒有GO24 Fitness相關個案。

措施能否放寬

「現階段需好小心」

被問能否放寬措施，袁國勇強調現階段需「好小心」，「現在進入狀態是有機會清零，如果能清零14至28日，香港內部如果沒有再放外面的人進來，香港完全不會再有個案出現，現在非常有戰略性」，即使GO24 Fitness只得一宗個案，衛生防護中心仍來調查。他又稱市民一定要合作，「有病徵真的要第一時間做測試，讓病毒無機會傳出去」。袁國勇向本報續稱，近期天氣回暖，病毒生存時間短，隨着加強了接觸者追蹤工作，是「清零」好時機。

（疫情第四波）