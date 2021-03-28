復星：或長途運輸致復必泰瓶蓋瑕疵 初步調查無安全風險 政府未交代何時復打

抽查其餘疫苗未揭滲漏 料無關物流管理

衛生署發現批次210102的部分BioNTech疫苗瓶蓋鬆脫、藥瓶滲漏等，政府昨日收到復星提交的初步調查結果，稱並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素，不排除瑕疵是由長途運輸過程中環境因素所引致，相信並非與冷鏈及物流管理有關。至於其餘已抵港疫苗，經隨機抽樣測試，未發現滲漏。

政府消息：或氣壓溫度致耗損

政府稱爭取周內完成調查

政府消息表示，今次有可能是長途運輸中無可避免的耗損，過程中的環境因素包括氣壓、溫度及其他因素，當中可涉航機，但不限於此；另暫未發現包裝、運輸、儲存和管理過程有系統性問題。

政府發言人稱，藥廠認為沒證據顯示已抵港的BioNTech疫苗（批次210102及210104）有安全風險，後續調查工作主要以查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題、可繼續安全使用為目標，爭取在一周內完成調查程序。

藥劑師倡詢亞洲國家有否類似問題

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗瓶內的氣壓通常與瓶外相若或較高，飛機運輸期間瓶外的氣壓降低，加上疫苗儲存在-70℃，對疫苗瓶和金屬環壓力很大，容易變形。他建議，政府應向買了BioNTech的其他亞洲國家查詢，看看機程相若的地方有否發現類似問題，以確認是否長途運輸的氣壓等環境因素導致相關問題。

崔俊明認為，若證實是運輸期間環境因素導致有關問題，已抵港的疫苗可繼續使用，但在接種中心應有藥劑師把關，每樽疫苗稀釋前檢查清楚瓶身有否問題；至於日後的批次，可轉用其他玻璃，例如更厚、更耐壓和耐低溫的玻璃。他又說，使用什麼器皿屬生產的一部分，藥廠生產時應已考慮溫度、氣壓等，不能推脫稱事件與生產無關。

稱會為預約者再安排時間

聶德權：打次針者將優先

負責疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨在商台《政經星期六》表示，確認何時恢復接種BioNTech後，會為原本預約了近日打疫苗的市民重新安排時間，並會優先讓夠時間打第二劑BioNTech疫苗者優先。聶德權表示，疫苗接種計劃至前日有約43萬人已打疫苗，佔16歲或以上人口約6.6%，接種速度不夠快，政府希望在今年內為大部分適合接種的人打疫苗，由於年底要打流感疫苗，打兩種疫苗要隔開一定時間，故希望未來5、6個月盡量完成接種新冠疫苗。

特首林鄭月娥昨在社交網站發文稱，為鼓勵更多市民盡早打疫苗，當局正研究若有一定數目市民打疫苗，是否可調整社交距離措施，亦會與其他地區商討是否可為已打疫苗的旅客提供出行方便。

港大公共衛生學院教授潘烈文昨在香港青年科學院舉辦的網絡研討會表示，英國和美國已有約40%人口打了首劑疫苗，以色列有50%人口打了第二劑，而香港僅約6%至7%人口已接種，「比較唔係太理想」。

明報記者

（疫情第四波）

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