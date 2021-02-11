【Emily】學生提議訪警總 珠海新傳系同PPRB交流

對警媒關係表達「極度關注」

根據珠海學院新傳系facebook，十幾個學生星期三去咗警總參與交流會，學生對當前警媒關係表達「極度關注」，特別係反修例期間，前線警員同現場採訪嘅記者關係日趨緊張，亦問到警員對待記者有咩守則，點樣改善關係等。

珠海學院新傳系高級講師李家聰話，今次活動唔係校方安排，而係佢問學生希望參觀邊度，佢哋話想參觀PPRB，有好多嘢想問，於是安排。佢強調交流並無任何前設，學生問乜都得，警方事前亦唔知問題。佢認為學生嘅要求合理，亦覺得將來做記者，「係咪認為對方做得唔啱、政見唔同，就唔訪問呢？」佢話學生面對高官時不卑不亢，作為老師好欣慰。

郭嘉銓：疫下停活動 盼續類似交流

郭嘉銓噚日話，早幾日到警總交流嘅除咗珠海學院學生，仲有中大新聞學碩士生，佢哋主要對政府機構公共關係策略、警方同傳媒關係等議題有興趣，仲話當日有「幾熱烈嘅討論」。佢又話，警方以往有同唔同院校交流，但過去一年幾因為疫情，好多活動停咗，好希望日後繼續有類似交流活動。