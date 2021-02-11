港聞

港聞二

【Emily】學生提議訪警總 珠海新傳系同PPRB交流

【明報專訊】2019年反修例風波爆發，唔少記者採訪時遭警方粗暴同不禮貌對待，警媒關係要修復並唔易。Emily發現，珠海學院新傳系學生早幾日去咗警察總部，同PPRB總警司郭嘉銓交流。經了解後，原來今次交流活動係由學生主動提出，負責導師話學生有好多嘢想知、想問警方，討論內容包括警媒關係、前線警員不禮貌等，強調並無任何前設。

對警媒關係表達「極度關注」

根據珠海學院新傳系facebook，十幾個學生星期三去咗警總參與交流會，學生對當前警媒關係表達「極度關注」，特別係反修例期間，前線警員同現場採訪嘅記者關係日趨緊張，亦問到警員對待記者有咩守則，點樣改善關係等。

珠海學院新傳系高級講師李家聰話，今次活動唔係校方安排，而係佢問學生希望參觀邊度，佢哋話想參觀PPRB，有好多嘢想問，於是安排。佢強調交流並無任何前設，學生問乜都得，警方事前亦唔知問題。佢認為學生嘅要求合理，亦覺得將來做記者，「係咪認為對方做得唔啱、政見唔同，就唔訪問呢？」佢話學生面對高官時不卑不亢，作為老師好欣慰。

郭嘉銓：疫下停活動 盼續類似交流

郭嘉銓噚日話，早幾日到警總交流嘅除咗珠海學院學生，仲有中大新聞學碩士生，佢哋主要對政府機構公共關係策略、警方同傳媒關係等議題有興趣，仲話當日有「幾熱烈嘅討論」。佢又話，警方以往有同唔同院校交流，但過去一年幾因為疫情，好多活動停咗，好希望日後繼續有類似交流活動。

相關字詞﹕郭嘉銓 反修例風波 警媒關係

上 / 下一篇新聞

曾國衞：資審委會按正負面清單判斷 委員受防賄例規管 譚耀宗：應跟選委會每5年換人
曾國衞：資審委會按正負面清單判斷 委員受防賄例規管 譚耀宗：應跟選委會每5年換人
陳智思料資審會向國安公署索資訊
陳智思料資審會向國安公署索資訊
觀塘橋墩剷漆翻新 曾灶財墨寶重現
觀塘橋墩剷漆翻新 曾灶財墨寶重現
辭工奔波未敢崩 只盼牆裏人安心 「相比丈夫被囚只九牛一毛」 尹兆堅妻：多少年都等
辭工奔波未敢崩 只盼牆裏人安心 「相比丈夫被囚只九牛一毛」 尹兆堅妻：多少年都等
立會「豬肉佬」回家變廚房佬
立會「豬肉佬」回家變廚房佬
撲物資協助家屬探監 零食店月耗13萬
撲物資協助家屬探監 零食店月耗13萬
14區議員還押或DQ 有議會修例擴請假理由
14區議員還押或DQ 有議會修例擴請假理由
三跑工頭涉收工人回佣 廉署拘8人每人每日最多400元 工會：疫下工作減 回佣風氣復熾
三跑工頭涉收工人回佣 廉署拘8人每人每日最多400元 工會：疫下工作減 回佣風氣復熾
曾稱女童「臭×」見後憎前 繼母：沒恨意 兄妹曾說要回嫲嫲家 死者想瞓麥當勞
曾稱女童「臭×」見後憎前 繼母：沒恨意 兄妹曾說要回嫲嫲家 死者想瞓麥當勞
M+網頁裸露相模糊化 艾未未作品不變
M+網頁裸露相模糊化 艾未未作品不變
眾籌助「手足」 女子涉挪款買名牌被捕藉「自由之書」募450萬 警未言「個人消費」佔款
眾籌助「手足」 女子涉挪款買名牌被捕藉「自由之書」募450萬 警未言「個人消費」佔款
拒加「藍媒」訪問 《鏗鏘集》下周再審 港台「鏗鏘」兩節目改他組製作
拒加「藍媒」訪問 《鏗鏘集》下周再審 港台「鏗鏘」兩節目改他組製作
農業園工程暫停 環團促交農地復修方案
農業園工程暫停 環團促交農地復修方案
英國澳洲：繼續認可BNO
英國澳洲：繼續認可BNO
警荃灣截查少年 揭黑幫租酒店利誘製毒
警荃灣截查少年 揭黑幫租酒店利誘製毒
二代美國隊長申英文審訊 控方反對不果 控方：辯方策略 法官：被告有選擇權利
二代美國隊長申英文審訊 控方反對不果 控方：辯方策略 法官：被告有選擇權利
唐英傑案無陪審團 控方未申閉門審
唐英傑案無陪審團 控方未申閉門審
七一闖立會案 王宗堯10人擬不認罪 7案合併 2023年審
七一闖立會案 王宗堯10人擬不認罪 7案合併 2023年審
圍理大 急救員檢海綿彈懷對講機守行為兩年
圍理大 急救員檢海綿彈懷對講機守行為兩年
新巴城巴清明起加價 拜山線加幅最高
新巴城巴清明起加價 拜山線加幅最高
4男釣魚機檔聚賭 3刀手伏擊
4男釣魚機檔聚賭 3刀手伏擊
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉罰Burberry：停用頸巾 讚美觀又保暖 網民嘲天熱先唔用
【Emily】葉劉罰Burberry：停用頸巾 讚美觀又保暖 網民嘲天熱先唔用
【Emily】林淑菁仍滯英 新同盟話度緊計仔
【Emily】林淑菁仍滯英 新同盟話度緊計仔
【Emily】商經局副秘沈鳳君升旅遊事務專員
【Emily】商經局副秘沈鳳君升旅遊事務專員