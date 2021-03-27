【Emily】葉劉罰Burberry：停用頸巾 讚美觀又保暖 網民嘲天熱先唔用

葉太上載咗張配相，相中沙發放咗幾條Burberry格仔頸巾，葉太坐喺一邊望住啲頸巾，若有所思。有網民就建議葉太更進一步，直接剪爛條頸巾，或免費送畀人；亦有網民揶揄：「天氣熱先話唔用頸巾。」

工聯會陸頌雄噚日亦喺facebook貼出屋企兩對國產運動鞋嘅相，話除咗外國品牌，仲有好多平靚正選擇；又話國產運動品牌大約300元人民幣就可以買到最新、最頂級型號，自言一向都係著adidas為主，近年發覺國產品牌質量同設計上已非常貼近，「性價比真係爆燈」。

陸頌雄：300人幣有最新國產波鞋

鍾國斌盼盡快平息：搵兩餐啫

部分建制派對抵制有保留，謝偉俊接受其他傳媒訪問時，話自己經常買Uniqlo，唔會因為政治爭議而改變消費習慣。紡織及製衣界議員鍾國斌喺商台節目慨嘆生意難做，做生意突然捲入國際鬥爭漩渦「好慘」，希望爭端盡快平息，「搵兩餐飯食啫」。